NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
31
декабря
pda
Поиск
Архив

Из-за окутавшего Москву тумана аэропорты отменяют рейсы
31 декабря 2017 г. | Время публикации 11:32
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Окутавший столицу густой туман повлиял на график рейсов в воздушных гаванях. Согласно данным портала "Яндекс.Расписание", в московских аэропортах задержаны или отменены более трех десятков рейсов, больше половины из которых пришлись на "Домодедово".

Так, по состоянию на 11:30 в аэропорту Внуково задержаны 3 рейса, в "Шереметьево" - 4 рейса, а в "Домодедово" 8 рейсов задержаны, а 18 - отменены.

"Московские аэропорты не приостанавливают работу, несмотря на сложные метеоусловия. Воздушные гавани аккредитованы по всепогодному классу и оснащены необходимым оборудованием для приема и отправки самолетов практически в любую погоду. Тем не менее, сложные метеоусловия и низкая видимость оставляют решение о взлете и посадке на усмотрение командиров", - рассказали "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах города.

Кроме того, аэродромные службы вынуждены тратить время на обработку рулежек и взлетно-посадочных полос, а также самолетов перед вылетом специальной жидкостью, препятствующей образованию наледи.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
31.12.2017   18:46
1
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 31 декабря 2017 г. // Последняя новость 17:56
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>