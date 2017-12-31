Из-за окутавшего Москву тумана аэропорты отменяют рейсы

Окутавший столицу густой туман повлиял на график рейсов в воздушных гаванях. Согласно данным портала "Яндекс.Расписание"
, в московских аэропортах задержаны или отменены более трех десятков рейсов, больше половины из которых пришлись на "Домодедово".
Так, по состоянию на 11:30 в аэропорту Внуково задержаны 3 рейса, в "Шереметьево" - 4 рейса, а в "Домодедово" 8 рейсов задержаны, а 18 - отменены.
"Московские аэропорты не приостанавливают работу, несмотря на сложные метеоусловия. Воздушные гавани аккредитованы по всепогодному классу и оснащены необходимым оборудованием для приема и отправки самолетов практически в любую погоду. Тем не менее, сложные метеоусловия и низкая видимость оставляют решение о взлете и посадке на усмотрение командиров", - рассказали "Интерфаксу"
в авиадиспетчерских службах города.
Кроме того, аэродромные службы вынуждены тратить время на обработку рулежек и взлетно-посадочных полос, а также самолетов перед вылетом специальной жидкостью, препятствующей образованию наледи.