

Из-за окутавшего Москву тумана аэропорты отменяют рейсы Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



Так, по состоянию на 11:30 в аэропорту Внуково задержаны 3 рейса, в "Шереметьево" - 4 рейса, а в "Домодедово" 8 рейсов задержаны, а 18 - отменены.



"Московские аэропорты не приостанавливают работу, несмотря на сложные метеоусловия. Воздушные гавани аккредитованы по всепогодному классу и оснащены необходимым оборудованием для приема и отправки самолетов практически в любую погоду. Тем не менее, сложные метеоусловия и низкая видимость оставляют решение о взлете и посадке на усмотрение командиров", - рассказали



Кроме того, аэродромные службы вынуждены тратить время на обработку рулежек и взлетно-посадочных полос, а также самолетов перед вылетом специальной жидкостью, препятствующей образованию наледи. Окутавший столицу густой туман повлиял на график рейсов в воздушных гаванях. Согласно данным портала "Яндекс.Расписание" , в московских аэропортах задержаны или отменены более трех десятков рейсов, больше половины из которых пришлись на "Домодедово".Так, по состоянию на 11:30 в аэропорту Внуково задержаны 3 рейса, в "Шереметьево" - 4 рейса, а в "Домодедово" 8 рейсов задержаны, а 18 - отменены."Московские аэропорты не приостанавливают работу, несмотря на сложные метеоусловия. Воздушные гавани аккредитованы по всепогодному классу и оснащены необходимым оборудованием для приема и отправки самолетов практически в любую погоду. Тем не менее, сложные метеоусловия и низкая видимость оставляют решение о взлете и посадке на усмотрение командиров", - рассказали "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах города.Кроме того, аэродромные службы вынуждены тратить время на обработку рулежек и взлетно-посадочных полос, а также самолетов перед вылетом специальной жидкостью, препятствующей образованию наледи.



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