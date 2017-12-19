Парковка в Москве стала бесплатной до 8 января

Автомобилисты в Москве с 31 декабря получили возможность бесплатно парковаться в зонах платной парковки. Так называемые "парковочные каникулы"
будут действовать повсеместно до 8 января 2018 года.
"Парковка в праздники будет бесплатной. С 31 декабря по 8 января включительно можно ставить машину на любой стоянке, которая входит в зону парковочного пространства города", - отмечал мэр Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
Столичные власти объясняют акцию тем, что в дни новогодних и рождественских праздников интенсивность движения на дорогах столицы снижается, и бесплатный парковочный режим не осложняет дорожную ситуацию в городе.
В то же время автомобилистов каждый год в преддверии праздников просят соблюдать правила стоянки и остановки и оставлять свои машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать неудобства другим участникам дорожного движения.