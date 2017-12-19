Парковка в Москве стала бесплатной до 8 января

27 декабря 2017 г. Работу наземного транспорта продлят в новогоднюю и рождественскую ночь

В новогоднюю ночь метро, МЦК и 59 маршрутов наземного транспорта будут работать круглосуточно. Пригородные поезда в ночь на 1 января продлят работу до 02:00, а автомобилисты в течение каникул смогут парковаться бесплатно.