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Парковка в Москве стала бесплатной до 8 января
31 декабря 2017 г. | Время публикации 13:10
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Автомобилисты в Москве с 31 декабря получили возможность бесплатно парковаться в зонах платной парковки. Так называемые "парковочные каникулы" будут действовать повсеместно до 8 января 2018 года.

"Парковка в праздники будет бесплатной. С 31 декабря по 8 января включительно можно ставить машину на любой стоянке, которая входит в зону парковочного пространства города", - отмечал мэр Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Столичные власти объясняют акцию тем, что в дни новогодних и рождественских праздников интенсивность движения на дорогах столицы снижается, и бесплатный парковочный режим не осложняет дорожную ситуацию в городе.

В то же время автомобилистов каждый год в преддверии праздников просят соблюдать правила стоянки и остановки и оставлять свои машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать неудобства другим участникам дорожного движения.
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