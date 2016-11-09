Станция метро "Ховрино" открылась для пассажиров

9 ноября 2016 г. Строительство станции "Ховрино" завершат в конце 2017 года

Cтанция "Ховрино" будет обеспечивать перевозку около 130-140 тысяч пассажиров в сутки, рядом с ней будет построена новая платформа Октябрьской железной дороги и станция для межрегиональных и международных автобусных маршрутов.