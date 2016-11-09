Станция метро "Ховрино" открылась для пассажиров

Мэр Москвы Сергей Собянин днем в воскресенье, 31 декабря, открыл новую станцию метро "Ховрино" Замоскворецкой линии столичного метрополитена, сообщает "Интерфакс"
. На торжественной церемонии, судя по фотографиям в социальных сетях, собрались сотни москвичей: эту станцию в городе действительно ждали
.
"Стройка завершена, и мы открываем долгожданную станцию метро "Ховрино". Поздравляю всех с окончанием строительства и с наступающим Новым годом", - сказал Собянин. По его словам, появление этой станции улучшит транспортную доступность для жителей севера столицы, снизит нагрузку на станцию "Речной вокзал" и разгрузит автомобильное движение на прилегающих улицах и магистралях.
Как ранее отмечали в мэрии, после открытия станции "Ховрино" у 80 процентов жителей одноименного района появится метро в шаговой доступности. Ожидается, что ежедневно ей будут пользоваться около 60 тысяч человек.
Первоначально сообщалось, что станция должна была открыться еще 29 декабря, однако ее запуск перенесли
. В пресс-службе метрополитена объяснили такой шаг тем, что на станции еще не были завершены пусконаладочные работы, тестировались системы вентиляции и водоотведения, шла отладка устройств пассажирской автоматики.
Станция "Ховрино" расположена с западной стороны улицы Дыбенко, у пересечения с Зеленоградской улицей. У станции два вестибюля и два выхода: один - с западной стороны улицы Дыбенко, напротив дома 42, а второй - с западной стороны улицы Дыбенко, у Прибрежного проезда. Вестибюли связаны с платформой станции эскалаторами.
Отметим, что в будущем рядом со станцией метро будет построена
новая платформа Октябрьской железной дороги "Ховрино-2" и автостанция для межрегиональных и международных автобусных маршрутов. Предполагается, что на новый ТПУ со станции "Речной вокзал" переместится основная часть маршрутов из Московской области.