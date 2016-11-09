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Станция метро "Ховрино" открылась для пассажиров
31 декабря 2017 г. | Время публикации 15:50 | Последние изменения 15:53
Рубрики: Метрополитен  
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Мэр Москвы Сергей Собянин днем в воскресенье, 31 декабря, открыл новую станцию метро "Ховрино" Замоскворецкой линии столичного метрополитена, сообщает "Интерфакс". На торжественной церемонии, судя по фотографиям в социальных сетях, собрались сотни москвичей: эту станцию в городе действительно ждали.

"Стройка завершена, и мы открываем долгожданную станцию метро "Ховрино". Поздравляю всех с окончанием строительства и с наступающим Новым годом", - сказал Собянин. По его словам, появление этой станции улучшит транспортную доступность для жителей севера столицы, снизит нагрузку на станцию "Речной вокзал" и разгрузит автомобильное движение на прилегающих улицах и магистралях.

Как ранее отмечали в мэрии, после открытия станции "Ховрино" у 80 процентов жителей одноименного района появится метро в шаговой доступности. Ожидается, что ежедневно ей будут пользоваться около 60 тысяч человек.

Первоначально сообщалось, что станция должна была открыться еще 29 декабря, однако ее запуск перенесли. В пресс-службе метрополитена объяснили такой шаг тем, что на станции еще не были завершены пусконаладочные работы, тестировались системы вентиляции и водоотведения, шла отладка устройств пассажирской автоматики.



Станция "Ховрино" расположена с западной стороны улицы Дыбенко, у пересечения с Зеленоградской улицей. У станции два вестибюля и два выхода: один - с западной стороны улицы Дыбенко, напротив дома 42, а второй - с западной стороны улицы Дыбенко, у Прибрежного проезда. Вестибюли связаны с платформой станции эскалаторами.

Отметим, что в будущем рядом со станцией метро будет построена новая платформа Октябрьской железной дороги "Ховрино-2" и автостанция для межрегиональных и международных автобусных маршрутов. Предполагается, что на новый ТПУ со станции "Речной вокзал" переместится основная часть маршрутов из Московской области.
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