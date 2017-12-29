Телефонные террористы "заминировали" четыре торговых центра в Москве накануне Нового года

29 декабря 2017 г. Аноним "заминировал" станцию метро "Новослободская" на волне новых массовых сообщений об угрозах взрыва

Оперативные службы проверяли станцию "Новослободскую" после сообщения об угрозе взрыва. Из-за аналогичных звонков в пятницу в 14 городах России было эвакуировано свыше 25 тысяч человек. Ни одна из угроз не подтвердилась.