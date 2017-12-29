Телефонные террористы "заминировали" четыре торговых центра в Москве накануне Нового года

Вечером воскресенья, 31 декабря, около тысячи человек были эвакуированы из торгового центра "Капитолий" на проспекте Вернадского на юго-западе Москвы, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника агентства, в правоохранительные органы поступил звонок от неизвестного о заложенной в здании бомбе.
Из помещений вывели посетителей и персонал, а на место прибыли специалисты-взрывотехники и кинологи.
ТАСС между тем передает, что угроза минирования объявлена еще в трех столичных торговых центрах: "Гудзон" и "Хорошо" на Каширском и Хорошевском шоссе соответственно, а также "Мега" в Химках. Из каждого торгового центра эвакуируют людей.
Напомним, первая массовая волна анонимных звонков о минировании обрушилась на российские города в середине сентября. Звонки о якобы заложенных бомбах поступали в 190 городов и коснулись более 3,5 тысячи объектов. В общей сложности было эвакуировано более 2,5 миллиона человек. По фактам ложных сообщений заведены тысячи уголовных дел по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), в том числе в Москве.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью 26 декабря уточнил, что в подавляющем числе случаев злоумышленники сообщали о якобы заложенных бомбах при помощи IP-телефонии
. Звонки поступали с территории Турции, Украины, США и Японии. Замглавы МВД Игорь Зубов со своей стороны отмечал, что большинство звонков поступило из "мест концентрации террористов в Сирии". Помимо уже указанных стран он также назвал Канаду, Казахстан и Узбекистан.