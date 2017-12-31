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Житель многоэтажки на северо-востоке Москвы выпрыгнул из окна при пожаре
31 декабря 2017 г. | Время публикации 15:18
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
В квартире одного из жилых домов в Лосиноостровском районе Москвы произошел пожар, во время тушения которого были спасены четыре человека. Впрочем, пострадавших избежать не удалось: как сообщает телеканал РЕН-ТВ, еще до прибытия на место ЧП пожарных мужчина, спасаясь от огня, выпрыгнул с высоты девятого этажа.

"31 декабря в 13:57 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Стартовая, дом 17. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на девятом этаже произошло возгорание в квартире на площади 7 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям, в 14:09 загорание было локализовано, а в 14:12 ликвидировано", - рассказали агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления МЧС.

Собеседник агентства отметил, что во время пожарно-спасательных работ с расположенных выше этажей были спасены четыре человека. До прибытия спасателей пострадал один человек, он был передан медикам для оказания помощи. О состоянии пострадавшего информации не приводится.
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Воскресенье, 31 декабря 2017 г. // Последняя новость 17:56
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