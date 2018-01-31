Второе ДТП с автобусом произошло на юго-западе Москвы, один человек пострадал

31 января 2018 г. Автобус врезался в бордюр на Ленинградском шоссе, 12 человек пострадали

Пассажирский автобус наехал на разделительный бордюр на Ленинградском шоссе. Семерых пострадавших осматривают медики, еще пятеро были госпитализированы. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.