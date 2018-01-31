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Второе ДТП с автобусом произошло на юго-западе Москвы, один человек пострадал
31 января 2018 г. | Время публикации 12:04 | Последние изменения 13:06
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Рейсовый автобус врезался в мачту городского освещения на юго-западе Москвы в среду, в результате пострадала женщина. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На улице Косыгина рейсовый автобус, следовавший в сторону центра, столкнулся с мачтой городского освещения, пострадала женщина", - сказал собеседник агентства. Всего в автобусе находились 30 пассажиров. Из-за аварии движение по улице Косыгина затруднено. В Мосгортрансе заявили, что автобус врезался в мачту освещения из-за плохих погодных условий.

Это уже второе подобное происшествие с начала дня. В 04:45 пассажирский автобус наехал на разделительный бордюр на Ленинградском шоссе, в результате происшествия пострадали 12 человек. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, автобус, направлявшийся из области в центр, столкнулся с опорой тоннеля: водитель не справился с управлением. В пресс-службе "Мосгортранса" рассказали, что причиной ДТП стало неудовлетворительное состояние проезжей части, однако впоследствии заявили, что шоссе было очищено от снега. Стаж водителя между тем составлял менее четырех месяцев.
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