Автобус врезался в бордюр на Ленинградском шоссе, 12 человек пострадали

Пассажирский автобус наехал на разделительный бордюр на Ленинградском шоссе в Москве, в результате происшествия пострадали 12 человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города. По его словам, семерых пострадавших осматривают медики, еще пятеро были госпитализированы.
По данным столичного управления ГИБДД, авария произошла в 04:45. Как сообщает телеканал РЕН ТВ
, автобус, направлявшийся из области в центр, столкнулся с опорой тоннеля: водитель не справился с управлением. В пресс-службе "Мосгортранса" рассказали, что причиной ДТП стало неудовлетворительное состояние проезжей части, однако впоследствии заявили, что шоссе было очищено от снега. Стаж водителя между тем составлял менее четырех месяцев.
Напомним, 25 декабря прошлого года автобус въехал в подземный пешеходный переход на Кутузовском проспекте в районе станции метро "Славянский бульвар", в результате погибли четыре человека
, еще 11 пострадали.
Еще через несколько дней после этого происшествия автобус снёс остановку у станции метро "Сходненская", три человека пострадали. Появившиеся записи видеорегистратора автобуса и сторонних автомобилей дают понять, что у автобуса Мосгортранса то ли отказали тормоза, то ли заклинило руль. Однако сам злополучный автобус, по словам пользователей, и сейчас перевозит пассажиров.
По словам источника в департаменте транспорта, одна из причина высокой аварийности автобусов - состояние водителей, которые постоянно перерабатывают, имея шестидневную рабочую неделю. Кроме того, на автобусы переводят всё большее число троллейбусных маршрутов, а проверка автобусов после ДТП 25 декабря носила формальный характер
.
Недавно введенная новая система контроля за выпуском автобусов и троллейбусов на линию подразумевает введение должностей контролёров технического состояния транспортных средств. Однако вместо того, чтобы добавлять штатные ставки в парки, Мосгортранс "повесил" эти обязанности на механиков колонн и мастеров, которые и так сильно загружены из-за сокращений. О том, что оба происшествия связаны в первую очередь с человеческим фактором, заявил и глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, добавив, что эффективного способа защиты остановки, который решал бы при этом проблему доступности городского транспорта, в столице пока не существует
.