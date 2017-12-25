Автобус врезался в бордюр на Ленинградском шоссе, 12 человек пострадали

15 января 2018 г. Ликсутов: причиной смертельных ДТП с автобусами стал человеческий фактор

По словам заммэра, причиной обоих ДТП стал человеческий фактор, и предположить, что автобус въедет в подземный переход, невозможно. Не существует и эффективного способа защиты остановки одновременно с доступностью транспорта.