

Названы первые районы, куда переедут переселенцы по программе реновации Рубрики: Недвижимость

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



"В течение этого года мы ставим задачу подготовить 24 дома для переселения по программе реновации. Однако сроки и темпы переселения будут определяться позднее, так как это связано с необходимостью соблюдения всех пожеланий жителей сносимых домов", – сказал Хуснуллин. Пилотными могут стать Головинский район в Северном округе города, а также дома, расположенные на улице Красных зорь в Западном округе.



Он подчеркнул, что участников программы в ближайшее время будут переселять в дома, которые строились городом по другим программам, в частности, казенным предприятием "Управление гражданского строительства", и в рамках программы "Жилище". Квартиры в этих домах адаптированы к стандартам реновации.



Между тем специалисты проверили ход строительства жилого дома на улице Тимирязевская, владение 8, который строится по программе "Жилище" и передан под нужды программы реновации. Строительство планируется завершить в октябре 2018 года. Эксперты лабораторий Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве выполнили 15 инструментальных исследований, по итогам проверки были сделаны замечания, касающиеся технологии и качества работ. Оформлены протоколы об административном правонарушении в размере 120 тысяч рублей.



Кроме того, в столице завершилась выставка проектов планировки кварталов по программе реновации, работавшая с 23 ноября прошлого года в "Доме на Брестской". Как сообщается на



"В книгах отзывов и предложений по проектам было оставлено порядка 500 записей, которые будут тщательно обработаны и учтены жюри при итоговом выборе победителей конкурса. Кроме того, у жителей была возможность задать вопросы и услышать подробности о каждом проекте из первых уст: архитекторы представляли свои концепции на публичных обсуждениях, и каждый раз зал был полон", — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. В феврале начнутся заседания жюри, которое в течение двух месяцев выберет победителей конкурса по каждой из площадок.



Между тем вокруг одной из пилотных площадок недавно разгорелся скандал: хотя проект застройки площадки в Головинском районе еще не утвержден, на Флотской и Онежской улицах под видом домов по программе реновации возводятся



О том, что происходит в пилотном квартале, не знали и архитекторы, участвующие в конкурсе, а никаких документальных подтверждений того, что дома строятся по реновации, нет. Жители Головино подозревают, что их землю могли просто захватить для постройки коммерческого жилья. А подбор стартовых площадок по сути является очередным планом точечной застройки, когда построенные по другим программам и непроданные дома пытаются приспособить под реновацию. Первое переселение в рамках программы реновации состоится уже в феврале этого года, сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин на заседании столичного правительства. Его слова приводятся сайте столичного стройкомплекса "В течение этого года мы ставим задачу подготовить 24 дома для переселения по программе реновации. Однако сроки и темпы переселения будут определяться позднее, так как это связано с необходимостью соблюдения всех пожеланий жителей сносимых домов", – сказал Хуснуллин. Пилотными могут стать Головинский район в Северном округе города, а также дома, расположенные на улице Красных зорь в Западном округе.Он подчеркнул, что участников программы в ближайшее время будут переселять в дома, которые строились городом по другим программам, в частности, казенным предприятием "Управление гражданского строительства", и в рамках программы "Жилище". Квартиры в этих домах адаптированы к стандартам реновации.Между тем специалисты проверили ход строительства жилого дома на улице Тимирязевская, владение 8, который строится по программе "Жилище" и передан под нужды программы реновации. Строительство планируется завершить в октябре 2018 года. Эксперты лабораторий Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве выполнили 15 инструментальных исследований, по итогам проверки были сделаны замечания, касающиеся технологии и качества работ. Оформлены протоколы об административном правонарушении в размере 120 тысяч рублей.Кроме того, в столице завершилась выставка проектов планировки кварталов по программе реновации, работавшая с 23 ноября прошлого года в "Доме на Брестской". Как сообщается на портале мэра и правительства столицы , в экспозицию вошло 20 работ финалистов конкурса, которые создали проекты пяти экспериментальных площадок в районах Кузьминки, Головинский, Царицыно, Проспект Вернадского и Хорошёво-Мнёвники. Выставку посетили около 8 тысяч человек."В книгах отзывов и предложений по проектам было оставлено порядка 500 записей, которые будут тщательно обработаны и учтены жюри при итоговом выборе победителей конкурса. Кроме того, у жителей была возможность задать вопросы и услышать подробности о каждом проекте из первых уст: архитекторы представляли свои концепции на публичных обсуждениях, и каждый раз зал был полон", — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. В феврале начнутся заседания жюри, которое в течение двух месяцев выберет победителей конкурса по каждой из площадок.Между тем вокруг одной из пилотных площадок недавно разгорелся скандал: хотя проект застройки площадки в Головинском районе еще не утвержден, на Флотской и Онежской улицах под видом домов по программе реновации возводятся 24-этажные башни , которые не предусмотрены ни одним из проектов. В Москомархитектуре заявили, что строящиеся башни будут учтены в будущем проекте территории.О том, что происходит в пилотном квартале, не знали и архитекторы, участвующие в конкурсе, а никаких документальных подтверждений того, что дома строятся по реновации, нет. Жители Головино подозревают, что их землю могли просто захватить для постройки коммерческого жилья. А подбор стартовых площадок по сути является очередным планом точечной застройки, когда построенные по другим программам и непроданные дома пытаются приспособить под реновацию.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 19 января 2018 г. В Головинском районе под видом реновации развернули уплотнительную застройку 25-этажными башнями

В Головинском районе начали строить первые дома по реновации, однако вместо 17-этажных домов строят 25-этажные. А конкурс, который должен определить, как будут выглядеть зоны реновации, даже формально не завершен.



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