Названы первые районы, куда переедут переселенцы по программе реновации

Первое переселение в рамках программы реновации состоится уже в феврале этого года, сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин на заседании столичного правительства. Его слова приводятся сайте столичного стройкомплекса
.
"В течение этого года мы ставим задачу подготовить 24 дома для переселения по программе реновации. Однако сроки и темпы переселения будут определяться позднее, так как это связано с необходимостью соблюдения всех пожеланий жителей сносимых домов", – сказал Хуснуллин. Пилотными могут стать Головинский район в Северном округе города, а также дома, расположенные на улице Красных зорь в Западном округе.
Он подчеркнул, что участников программы в ближайшее время будут переселять в дома, которые строились городом по другим программам, в частности, казенным предприятием "Управление гражданского строительства", и в рамках программы "Жилище". Квартиры в этих домах адаптированы к стандартам реновации.
Между тем специалисты проверили ход строительства жилого дома на улице Тимирязевская, владение 8, который строится по программе "Жилище" и передан под нужды программы реновации. Строительство планируется завершить в октябре 2018 года. Эксперты лабораторий Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве выполнили 15 инструментальных исследований, по итогам проверки были сделаны замечания, касающиеся технологии и качества работ. Оформлены протоколы об административном правонарушении в размере 120 тысяч рублей.
Кроме того, в столице завершилась выставка проектов планировки кварталов по программе реновации, работавшая с 23 ноября прошлого года в "Доме на Брестской". Как сообщается на портале мэра и правительства столицы
, в экспозицию вошло 20 работ финалистов конкурса, которые создали проекты пяти экспериментальных площадок в районах Кузьминки, Головинский, Царицыно, Проспект Вернадского и Хорошёво-Мнёвники. Выставку посетили около 8 тысяч человек.
"В книгах отзывов и предложений по проектам было оставлено порядка 500 записей, которые будут тщательно обработаны и учтены жюри при итоговом выборе победителей конкурса. Кроме того, у жителей была возможность задать вопросы и услышать подробности о каждом проекте из первых уст: архитекторы представляли свои концепции на публичных обсуждениях, и каждый раз зал был полон", — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. В феврале начнутся заседания жюри, которое в течение двух месяцев выберет победителей конкурса по каждой из площадок.
Между тем вокруг одной из пилотных площадок недавно разгорелся скандал: хотя проект застройки площадки в Головинском районе еще не утвержден, на Флотской и Онежской улицах под видом домов по программе реновации возводятся 24-этажные башни
, которые не предусмотрены ни одним из проектов. В Москомархитектуре заявили, что строящиеся башни будут учтены в будущем проекте территории.
О том, что происходит в пилотном квартале, не знали и архитекторы, участвующие в конкурсе, а никаких документальных подтверждений того, что дома строятся по реновации, нет. Жители Головино подозревают, что их землю могли просто захватить для постройки коммерческого жилья. А подбор стартовых площадок по сути является очередным планом точечной застройки, когда построенные по другим программам и непроданные дома пытаются приспособить под реновацию.