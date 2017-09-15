Гринпис призвал Собянина "не позориться" и вернуть доступ к данным о загрязнении воздуха

18 октября 2017 г. Мэрия пообещала до конца года вернуть москвичам доступ к данным о загрязнении воздуха

Столичные власти утверждают, что все станции продолжают замерять воздух, а данные с них могут получить в том числе и простые жители по индивидуальному запросу в департамент природопользования.