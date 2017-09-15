Гринпис призвал Собянина "не позориться" и вернуть доступ к данным о загрязнении воздуха

Гринпис России обратился к мэру столицы Сергею Собянину, напомнив о том, что департамент природопользования Москвы уже больше четырех месяцев скрывает данные о загрязнении воздуха. Обращение также передано в президентский Совет по правам человека, который проводит заседание по проблеме загрязнения воздуха в Москве, сообщается на сайте организации
Активисты напомнили, что 13 сентября 2017 года сайт "Мосэкомониторинга", где все желающие могли свободно получить оперативную и подробную информацию о загрязнении воздуха, был закрыт
"в связи с модернизацией". Изначально замруководителя департамента Евгения Семутникова утверждала, что сайт возобновит работу через два месяца, а руководитель департамента Антон Кульбачевский обещал, что это произойдет в середине декабря
. Однако сайт не работает уже больше четырёх месяцев.
На сайте ведомства впоследствии было указано, что подробную информацию о состоянии атмосферного воздуха можно получить, направив запрос в "Мосэкомониторинг" или департамент природопользования Москвы. Однако на запрос "Гринпис России" ведомство ответило, что "в условиях продолжающихся технологических работ по модернизации сайта отсутствует техническая возможность проверки корректности данных экологического мониторинга при их выгрузке на независимые бумажные и электронные носители".
"Оправдания Департамента природопользования Москвы нелепы. Почему данные Мосэкомониторинга вдруг становятся некорректными, если их распечатать на бумаге? По моему мнению, пресс-релизы, которые департамент сейчас публикует на сайте мэрии, не только отрывочны, но и подготовлены совершенно непрофессионально. Считаю, что московским властям давно пора прекратить позориться и вернуть людям доступ к информации о загрязнении воздуха", - заявил директор по программам Гринпис России Иван Блоков.
Департамент природопользования Москвы предлагает получать информацию о загрязнении воздуха на своем сайте. однако вместо подробных данных с 56 станций, которые были доступны на сайте "Мосэкомониторинга" и обновлялись каждый час, информация на сайте департамента появляется три раза в сутки и не дает представления об уровне загрязнения воздуха. Там указаны лишь концентрации 4 веществ "вблизи автотрасс" и 7 "на других территориях", причем в каком районе Москвы они расположены, неизвестно.
Активисты напоминают, что право на доступ к экологической информации гражданам гарантировано статьями 24, 29 и 42 Конституции РФ, статьями 12 и 13 Закона РФ "Об охране окружающей природной среды" и статьями 8 и 9 Закона РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". На этом основании они требуют от мэра Москвы Сергея Собянина возобновить публикацию оперативной и подробной информации о загрязнении воздуха.