

Уголовное дело возбудили после избиения защитника "Крылатских холмов" Рубрики: Криминал

Валентин Карелин / Facebook



Карелин уточнил, что впоследствии статья может поменяться, так как еще не получено заключение медицинской экспертизы о квалификации диагноза на тяжесть вреда. В больнице, куда Карелин поступил после избиения, ему диагностировали перелом нижних стенок орбит, подозрения на перелом скуловой кости, перелом носа без смещения, ушиб головного мозга.



"Били в голову человека два-три ногами со всей дури, так что хорошо, что челюсть цела", - прокомментировал свои травмы избитый юрист. По его словам, "зацепки есть, есть видео, есть первые фотографии".



Напомним, нападение на Карелина произошло днем 30 января возле станции метро "Крылатское". По словам правозащитника, один человек дернул его за воротник, так что он упал, а затем подбежали еще двое и начали бить его по голове. Продолжалось это до тех пор, пока случайный прохожий не попытался оттащить злоумышленников. Карелин связывает избиение с судебными делами против компании "Лата-Трэк", арендующей значительную часть парка на Крылатских холмах.



"Лата-Трэк" на правах собственности завладела кольцевой велодорогой, олимпийским объектом. Теперь ее руководство хочет в идеале запретить вообще всем ходить по этой территории и требует от жителей, чтобы те не гуляли по "их" парку. В компании подают в суд на каждого активиста, посмевшего нелестно о ней высказаться. Но в последнее время "Лата-Трэк" проигрывает", - рассказал Карелин



Это уже третье нападение на гражданских активистов в районе. В сентябре 2017 года неизвестные избили бывшего муниципального депутата Крылатского



В компании удивлены обвинениям в свой адрес. Там отмечают, что у Валентина Карелина было много недоброжелателей. Кроме того, он сам не исключает, что к нападению могут быть причастны и другие люди, например кто-то из депутатов района Крылатское, с которыми у юриста был конфликт. Представитель "Лата-Трэк" Адам Эльдарханов в интервью "Коммерсант FM" назвал Карелина "блестящим юристом", талант которого "надо признать".



"Валентин представлял некоторых ответчиков по нашим искам и прекрасно знает, что никакие ходы мы не перекрывали, и что на той территории, которую активисты называют "застройкой", идет благоустройство земельного участка, которое к нам никакого отношения не имеет. У нас чисто спортивная организация", - сказал Эльдарханов. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту избиения юриста и правозащитника Валентина Карелина в Москве. Об этом сам потерпевший написал в своем Facebook , отметив, что это произошло "в рекордный первый день". Дело возбуждено по пункту "а" части 2 статьи 115 Уголовного кодекса "Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений".Карелин уточнил, что впоследствии статья может поменяться, так как еще не получено заключение медицинской экспертизы о квалификации диагноза на тяжесть вреда. В больнице, куда Карелин поступил после избиения, ему диагностировали перелом нижних стенок орбит, подозрения на перелом скуловой кости, перелом носа без смещения, ушиб головного мозга."Били в голову человека два-три ногами со всей дури, так что хорошо, что челюсть цела", - прокомментировал свои травмы избитый юрист. По его словам, "зацепки есть, есть видео, есть первые фотографии".Напомним, нападение на Карелина произошло днем 30 января возле станции метро "Крылатское". По словам правозащитника, один человек дернул его за воротник, так что он упал, а затем подбежали еще двое и начали бить его по голове. Продолжалось это до тех пор, пока случайный прохожий не попытался оттащить злоумышленников. Карелин связывает избиение с судебными делами против компании "Лата-Трэк", арендующей значительную часть парка на Крылатских холмах."Лата-Трэк" на правах собственности завладела кольцевой велодорогой, олимпийским объектом. Теперь ее руководство хочет в идеале запретить вообще всем ходить по этой территории и требует от жителей, чтобы те не гуляли по "их" парку. В компании подают в суд на каждого активиста, посмевшего нелестно о ней высказаться. Но в последнее время "Лата-Трэк" проигрывает", - рассказал Карелин "Коммерсант FM" Это уже третье нападение на гражданских активистов в районе. В сентябре 2017 года неизвестные избили бывшего муниципального депутата Крылатского Романа Мирошниченко , который впоследствии стал главой управы района Филевский Парк. А в 2015 году возле своего дома на Крылатской улице был избит районный активист Андрей Серегин, также критиковавший "Лата-Трэк" за нанесение ущерба природе.В компании удивлены обвинениям в свой адрес. Там отмечают, что у Валентина Карелина было много недоброжелателей. Кроме того, он сам не исключает, что к нападению могут быть причастны и другие люди, например кто-то из депутатов района Крылатское, с которыми у юриста был конфликт. Представитель "Лата-Трэк" Адам Эльдарханов в интервью "Коммерсант FM" назвал Карелина "блестящим юристом", талант которого "надо признать"."Валентин представлял некоторых ответчиков по нашим искам и прекрасно знает, что никакие ходы мы не перекрывали, и что на той территории, которую активисты называют "застройкой", идет благоустройство земельного участка, которое к нам никакого отношения не имеет. У нас чисто спортивная организация", - сказал Эльдарханов.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 30 января 2018 г. В Москве неизвестные избили защитника "Крылатских холмов" юриста Валентина Карелина

Нападение произошло днем во вторник, 30 января, возле метро "Крылатское". Трое неизвестных с закрытыми лицами избивали Карелина ногами. По факту нападения уже ведется доследственная проверка. Сам юрист связывает случившееся со своей профессиональной деятельностью, а именно - с защитой парка "Крылатские холмы".



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