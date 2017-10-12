Пока чиновники судились за право на ремонт исторических палат Лихонина, памятник превратился в руины (ФОТО)

20 декабря 2017 г. "Архнадзор" опубликовал список московских зданий-памятников, не переживших 2017 год (ФОТО)

Речь идет о 15 исторических постройках. В некоторых случаях их ломали незаконно, в других - с прямого согласия властей. На месте многих из них теперь появятся многоэтажные жилые комплексы или гостиницы.