Пока чиновники судились за право на ремонт исторических палат Лихонина, памятник превратился в руины (ФОТО)

На протяжении нескольких лет столичный департамент культурного наследия и ФГУП "Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий" судятся из-за прав на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения - палат Лихонина, расположенных по улице Кожевническая, дом 22. За это время памятник практически превратился в руины, а конца судебным разборкам между чиновниками не видно даже отдаленно.
Градозащитница Екатерина Ванеева в сообществе движения "Архнадзор" в Facebook
отмечает, что спор между ведомствами недавно буквально вернулся на исходные позиции. Дело в том, что стороны дошли до Верховного суда РФ, который отменил решения всех предыдущих судов низших инстанций и отправил дело на новое рассмотрение.
"Это значит, что снова палаты останутся без положенной законом реставрации. Стороны отстаивают свои права в суде. А вот о правах разрушающихся палат никто не заботится. Кто прав, кто виноват? Не все ли равно", - посетовала Ванеева.
По словам активистки, палаты Лихонина сейчас находятся в ужасающем состоянии. "Мы ежегодно с размахом проводим исторические фестивали, а свою историю, которая совсем рядом, которая создавалась в столице веками, забываем, просто превращаем в строительный мусор. Почему органы, которые должны заботиться о сохранении культурного наследия, предпочитают годами судиться, вместо того чтобы спасти погибающий объект, а уже потом отстаивать свою позицию? Пока еще есть, что спасать", - добавила автор публикации.
Считается, что строителем и первым владельцем палат был суздальский купец Иван Васильевич Лихонин. Первый этаж здания был возведен еще в конце XVII века, а в следующем столетии палаты были надстроены вторым этажом и получили дворовый ризалит с лестницей на открытых арках. В начале прошлого века усадьбу занимало фабрично-торговое товарищество "Николай Сергеевич Растеряев", выпускавшее свинцовые трубы, а в 30-е годы там расположилось предприятие Мостранса "Аремкуз".
Затем палаты многократно перестраивались, а в последние годы здание оказалось заброшено. В его древнейшей части устроена свалка, западная стена полностью обвалилась. Памятник стремительно погибает.
Отметим, что в прошлом году Москва полностью или частично потеряла 15 исторических зданий (список с фотографиями
). Некоторые из них уничтожались нерадивыми застройщиками, другие - с прямого согласия столичных властей, взявших за традицию игнорировать критику со стороны архитекторов и градозащитников. Впрочем, подобная тенденция в городе наблюдается уже не первый год.