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Столичная прокуратура обжаловала приговор Мисюриной, осужденной на два года колонии за якобы врачебную ошибку
31 января 2018 г. | Время публикации 16:39 | Последние изменения 18:10
Рубрики: Происшествия  
 
Елена Мисюрина | Сайт ГКБ 52
Прокуратура Москвы обжаловала приговор в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной, осужденной на два года лишения свободы в связи со смертью пациента. В судьбе доктора с 20-летним стажем работы примет участие и Совет по правам человека при президенте РФ.

"Прокуратура ЮЗАО города Москвы внесла апелляционное представление на приговор Черемушкинского районного суда города Москвы в отношении Елены Мисюриной. Прокуратура просит отменить состоявшееся судебное решение и вернуть уголовное дело прокурору", - говорится в сообщении Telegram-канала Генпрокуратуры. Надзорное ведомство ссылается на статью 237 УПК РФ, позволяющую это сделать.

Причина подачи апелляции - нарушения, допущенные в ходе следствия. Так, выводы суда, изложенные в приговоре, о виновности Мисюриной, не соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам, указывают прокуроры.

"Заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу, не дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины Мисюриной", - отмечают в надзорном ведомстве.

Прокуратура также просит судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда, которой адресовано апелляционное представление, освободить из-под стражи Мисюрину и избрать ей меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Делом Елены Мисюриной займется СПЧ

Кроме того, разобраться в деле осужденного столичного врача-гематолога намерен Совет по правам человека при президенте России (СПЧ). "Мы проведем собственное расследование, изучим дело и представим собственное экспертное заключение", - заявил "Интерфаксу" глава СПЧ Михаил Федотов. Он отметил, что в Совет поступило обращение коллег-врачей Мисюриной, под которым стоит 681 подпись, с просьбой принять участие в судьбе врача с 20-летним стажем работы и отечественной медицины в целом.

"Такое развитие событий - уголовное преследование врача, может уже сегодня оставить многие тысячи тежелобольных пациентов без необходимой помощи. У врача должна быть возможность работать свободно и профессионально, работать без страха, которого на самом деле нет и не должно быть у профессионала, а есть только вера в медицину и желание спасать жизни", - говорится в письме, фрагмент которого опубликован на сайте СПЧ.

Суд в Москве 24 января признал врача-гематолога Елену Мисюрину виновной "в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента" в 2013 году, и приговорил ее к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вызвал всплеск обсуждений в обществе и СМИ. За коллегу вступились главврачи ведущих московских больниц.

Процедура, которая, по мнению суда, привела к гибели пациента, была сделана летом 2013 года. 55-летний мужчина со злокачественным новообразованием крови, наследственным диабетом и раком предстательной железы обратился в клинику на Профсоюзной улице, где работала Елена Мисюрина, для уточнения диагноза. Врач сделала пациенту трепанобиопсию - взятие образца костного мозга из подвздошной кости. После этого мужчина, не жалуясь на самочувствие, уехал из клиники на машине, а вечером того же дня попал в другую частную клинику с диагнозом "острый аппендицит".

Пациента прооперировали на следующий день, а через несколько дней он скончался от острой кровопотери и отказа жизненно важных органов. Следствие сочло, что во время трепанобиопсии Мисюрина проколола пациенту иглой сосуд, что привело к смерти мужчины. Однако специалисты отмечают, что при онкологии спонтанные кровоизлияния, как в данном случае, являются наиболее частой причиной смерти пациентов. По мнению докторов, версия о причинно-следственной связи проведенного за несколько дней до смерти пациента диагностического мероприятия является абсолютно надуманной и неподтвержденной доказательствами экспертизы.

В департаменте здравоохранения Москвы поддержали Мисюрину, назвав реальный срок чудовищной ошибкой. Заммэра Москвы Леонид Печатников назвал обвинение абсурдным, а глава города Сергей Собянин призвал разобраться в ситуации максимально корректно и объективно.

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