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В течение дня на дорогах столицы ожидаются затруднения из-за снегопада
31 января 2018 г. | Время публикации 09:05 | Последние изменения 11:36
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Транспортный комплекс Москвы готов к работе в неблагоприятных погодных условиях, однако водителям рекомендовано отказаться от поездок на личном транспорте. Об этом агентству "Москва" сообщили в информационном центре комплекса.

В случае необходимости использования личного транспорта автомобилистов просят строго соблюдать правила дорожного движения, требования знаков и разметки: держать дистанцию, не нарушать скоростной режим, не совершать обгонов и необоснованных маневров. При сильном ветре не рекомендуется парковать автомобили под деревьями и вблизи слабо укрепленных конструкций.

В настоящее время загруженность улично-дорожной сети в Москве оценивается в четыре балла. По данным ситуационного центра ЦОДД, наибольшие затруднения на данный час зафиксированы при движении в сторону центра на Можайском шоссе и Кутузовском проспекте до пересечения с ТТК, Ярославском шоссе на участке от МКАД до ул. Енисейская, а также на Волгоградском проспекте от МКАД до ул. Люблинская. Также осложнено движение на внутренней стороне МКАД от Каширского до Варшавского шоссе и от проспекта Маршала Жукова до Ленинградского шоссе. Снижены скорости и на внешней стороне МКАД от Ярославского до Волоколамского шоссе и от шоссе Энтузиастов до Щелковского шоссе.

По данным Гидрометцентра, 31 января в Москве прогнозируется снег, метель. Температура воздуха составит от минус 3 до минус 1 градуса. Ветер порывами 5-10 м/c, местами до 12-17 метров в секунду. При таких погодных условиях возможно ухудшение видимости, образование гололедицы и снежных заносов. При неблагоприятных погодных условиях возможен рост числа ДТП и осложнение дорожно-транспортной обстановки. По данным столичной ГИБДД, на которую ссылается РИА "Новости" в течение минувших суток в столице было зарегистрировано 691 ДТП.

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Среда, 31 января 2018 г. // Последняя новость 13:12
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