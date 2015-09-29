Инспекторы ГИБДД год пытались обвинить в "пьяном вождении" москвичку, которая забирала вещи из машины

11 марта 2017 г. Суд лишил москвича прав, не поверив, что за рулем вместо него был "Трезвый водитель"

Инцидент произошел в ноябре 2016 года, в тот день подвыпивший 25-летний мужчина, чтобы добраться до дома и не нарушить при этом закон, обратился в компанию "Трезвый водитель". Наемный водитель сел за руль автомобиля Honda и уже через сотню метров попал в аварию на парковке торгового центра.