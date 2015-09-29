Инспекторы ГИБДД год пытались обвинить в "пьяном вождении" москвичку, которая забирала вещи из машины

Суд встал на сторону обвиняемой в пьяном вождении автомобилистки из Москвы. Сотрудники ГИБДД утверждали, что застали ее за рулем, хотя вышедшая из ночного клуба девушка просто забирала одежду с заднего сидения, не заводила мотор и собиралась сесть в приехавшее такси. Автомобилистка уверяет: ей предлагали "договориться на месте", а протокол составили после отказа платить, сообщает "Газета.Ru"
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Как рассказал адвокат девушки, инцидент с сотрудниками ГИБДД случился утром 28 января 2017 года на Скаковой аллее. Девушка выходила из ночного клуба, в который приехала на своем Land Rover Discovery 4, и планировала доехать домой на вызванном такси, поскольку выпила несколько алкогольных коктейлей. Чтобы забрать из своей машины верхнюю одежду, девушка открыла авто и стала доставать вещи, но за руль она не садилась и двигатель не заводила. К ней подошли сотрудники ГИБДД, которые дежурили у клуба, и стали упрекать ее в езде в нетрезвом состоянии. Показания приехавшего таксиста в пользу девушки ничего не дали: мужчине просто посоветовали не вмешиваться.
Далее, по словам автомобилистки, инспекторы настойчиво предлагали ей решить вопрос на месте, угрожая медосвидетельствованием и штрафом в 30 тысяч рублей, а также лишением права управления машиной от полутора до двух лет. Растерявшись, девушка согласилась пройти тестирование, и инспекторы составили протокол о вождении в нетрезвом виде. При этом протокол был составлен одним из инспекторов на основании рапорта другого инспектора, подписи и данных которого в протоколе не было. Само медосвидетельсвование также прошло без понятых, которых в протоколе не указали.
До того, как судья приняла дело в производство, защита направила в суд свои возражения, и дело отправили на доработку в ГИБДД для устранения недостатков и противоречий. По словам защитника девушки, в течение года сотрудники полиции еще семь раз пытались передать материал в суд, но в конце концов дело просто прекратили. Немалую роль в этом сыграла готовность водителя такси выступить в качестве свидетеля - по словам адвоката, в противном случае суд мог встать на сторону сотрудников ГИБДД. В МВД России по Москве инцидент не прокомментировали.
Юристы утверждают, что в подобных случаях необходимо попытаться записать общение, а также попробовать пригрозить звонком по телефону доверия и вызовом полиции. В то же время нетрезвым людям рекомендуется держаться подальше от автомобиля: по словам экспертов, инспекторы часто дежурят у ресторанов, ночных клубов, смотрят, кто садится в машину, и если из нее нужно что-то взять, лучше сделать это при свидетелях или попросить помощи у кого-то более трезвого.
Похожий случай произошел с жителем Химок Иваном Верещагиным
30 марта 2015 года. Употребив дома спиртное, мужчина вместе с другом спустился к своему автомобилю, чтобы забрать оттуда забытые вещи. На обратном пути к ним подъехали машины ППС и ДПС: полицейские заявили, что Верещагин якобы управлял машиной в нетрезвом виде и остановился при виде стражей порядка. Несмотря на собранные защитой доказательства сфабрикованности дела, мировой суд признал автовладельца виновным. Решающими стали показания инспектора Дмитрия Бабонина, который заявил, что видел пьяного Верещагина за рулем.
В феврале 2016 года Химкинский городской суд при рассмотрении апелляции встал на сторону Верещагина
. Выяснилось, что понятой, которого привлек Бабонин при составлении протокола, был его знакомым и до заседания суда не видел ни Верещагина, ни его машину.
Еще более курьезный случай произошел в ноябре 2016 года: москвич отдыхал со своими друзьями в баре и обратился в компанию "Трезвый водитель". Наемный водитель сел за руль автомобиля Honda, принадлежащего москвичу, и уже через сотню метров попал в аварию на парковке ТЦ "Метро" на улице Маршала Прошлякова. В итоге суд лишил 25-летнего москвича водительских прав
и наложил на него крупный штраф, не поверив, что за рулем вместо него был трезвый водитель,