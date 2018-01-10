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Мэрия Москвы отказалась согласовывать социальный марш 10 февраля
31 января 2018 г. | Время публикации 13:12
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Мэрия Москвы отказалась согласовать социальный марш и митинг на проспекте Сахарова, который был намечен на 10 февраля. Об этом сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

"Вечером 30 января организаторы социального марша "За права жителей Московского региона" получили ответ из мэрии. Там указано, что проведение акции по данному маршруту – от Пушкинской площади до проспекта Сахарова – будет препятствовать движению пешеходов и транспорта", — отметил он, добавив, что никаких альтернативных маршрутов шествия предложено не было, хотя этого требует закон.

Удальцов сообщил, что заявители расценивают данный ответ как попытку воспрепятствовать проведению марша. Они направили в мэрию ответ, где просят соблюсти законодательство и предложить альтернативное место проведения акции. "В противном случае они будут обращаться в суд", — заключил Удальцов.

Ранее оппозиционер сообщил о подаче в правительство Москвы уведомления о проведении социального марша "За права жителей Московского региона". Организатором мероприятия выступает объединение московских и подмосковных активистов. заявка была подана на шествие 10 февраля от Пушкинской площади по Бульварному кольцу до проспекта Академика Сахарова, где планируется провести митинг. Предполагаемое количество участников - до 5 тысяч человек, при этом со стороны организаторов были предложены и альтернативные маршруты шествия.

Сообщалось, что к участию в шествии будут приглашены участники инициативных групп самой разной тематики и локализации, участники различных общественных и политических организаций и движений, а также максимальное число неравнодушных граждан самых разных политических взглядов. Участники марша намерены дать оценку политике мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также предъявить властям требования по решению основных проблем региона.

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