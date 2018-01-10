Мэрия Москвы отказалась согласовывать социальный марш 10 февраля

26 января 2018 г. Удальцов подал в мэрию Москвы заявку на проведение "социального марша" 10 февраля

Заявка подана на шествие от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова, где планируется провести митинг. Возможны также альтернативные маршруты. Предполагаемое количество участников - до 5 тысяч человек.