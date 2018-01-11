Посетителей парков на Масленицу ждут шуточные квесты и селфи в "кривом зеркале" Рубрики: Праздники

Moscow-Live.ru



Праздничную программу на Масленицу готовят в 22 парках: развлекательные мероприятия в большинстве парков будут идти с 13:00 до 19:00. Гости смогут принять участие в бесплатных мастер-классах, отведать необычных разноцветных блинов, а также попробовать свои силы в перетягивании каната или залезть на традиционный масленичный столб. В Лианозовском, Гончаровском, Бабушкинском, Перовском парках, в парке 50-летия Октября, саду "Эрмитаж", парках "Фили", "Красная Пресня" и в усадьбе Воронцово праздник завершится сожжением чучела Масленицы.



В Парке Горького 17-го и 18 февраля пройдет праздник "Солнцепек": там развернется большая ярмарка, где можно будет купить элементы декора и фермерские продукты. Центральной площадкой уличных гуляний станет Пушкинская набережная: там появится сцена для музыкантов, а ведущие выступят с вышки. Кроме того, в парке откроется игровая площадка, где можно будет поучаствовать в перетягивании каната и сделать необычные селфи на тропе кривых зеркал.



В саду "Эрмитаж" гостей тоже ждут спортивные состязания — перетягивание каната и заезд на деревянных лошадях. Также можно будет принять участие в русской народной забаве — плетении кос для Масленицы. Это состязание двух команд по плетению кос из разноцветных лент на скорость. Все желающие смогут поводить хороводы и прокатиться на карусели, которую установят в саду к 18 февраля. Гулянья пройдут с 13:00 до 19:00.



В музее-заповеднике "Царицыно" развлекать посетителей будут аниматоры-скоморохи и персонажи популярных сказок и мультфильмов. Гостям предложат попробовать блины с разными начинками, а также принять участие в конкурсе на лучшее исполнения русских народных танцев — барыни и яблочка. Праздничные мероприятия продлятся с 12:00 до 16:00.



Масленица в Таганском парке пройдет в виде веселого народного квеста. Все посетители разделятся на команды и будут выполнять различные спортивные и интеллектуальные задания. Каждой команде предстоит создать авторское чучело Масленицы и вспомнить русские народные песни, частушки, прибаутки, связанные с праздником. Гулянья будут идти с 13:00 до 19:00 и завершатся концертом фольклорных ансамблей.



Гостей парка "Фили" ждут на квест из семи шуточных этапов, составленный по дням масленичной недели. Начало в 13:10, команды собирают аниматоры-скоморохи. Среди заданий шуточные масленичные загадки, перетягивание каната, запутанные хороводы, конкурсы с блинами. Участие в квесте бесплатное. Гостей парка также приглашают поучаствовать в блинном шоу: с 13:00 до 18:00 их будут готовить на мастер-классе, а затем пройдет бесплатная раздача блинов и бесплатное чаепитие. Народные гулянья начнутся в 13:00, а закончатся в 19:00 праздничной дискотекой.



В парке Победы на Поклонной горе во время праздника с 13:00 до 19:00 на главной площади будет устроена оригинальная масленичная фотозона, оформленная как горница в традиционной русской избе. Там будет русская печь, деревянные лавки, стеллажи и народные костюмы — можно будет их примерить и сфотографироваться. Любители готовить смогут принять участие в бесплатном мастер-классе по выпечке блинов по старорусским рецептам.



Гостей парка "Кузьминки" приглашают 18 февраля посетить творческие мастер-классы, где всех желающих научат создавать лубочные картинки. С 13:00 до 19:00 посетителям покажут уличный спектакль по мотивам сказки "Двенадцать месяцев", а также пройдет концерт оркестра русских народных инструментов. В кульминации праздника его участники призовут весну с помощью масленичной ленточной карусели.



В парке "Красная Пресня" пройдет фестиваль разноцветных блинов: посетители парка смогут не только попробовать блины, но и узнать секреты их приготовления от разных поваров. Необычными рецептами поделятся и с посетителями Гончаровского парка. Там также научат выпекать и разрисовывать пряники. А в центре столицы с 9-го по 18 февраля пройдет фестиваль "Московская Масленица", где можно будет не только угоститься блинами и узнать, как отмечали проводы зимы в разные времена и какие масленичные традиции сохранились в разных регионах России. 18 февраля гости парков смогут посетить фестиваль разноцветных блинов, принять участие в масленичном квесте и пройти через лабиринт из сена. Проводы зимы завершатся концертами фольклорных коллективов и сожжением чучела Масленицы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.Праздничную программу на Масленицу готовят в 22 парках: развлекательные мероприятия в большинстве парков будут идти с 13:00 до 19:00. Гости смогут принять участие в бесплатных мастер-классах, отведать необычных разноцветных блинов, а также попробовать свои силы в перетягивании каната или залезть на традиционный масленичный столб. В Лианозовском, Гончаровском, Бабушкинском, Перовском парках, в парке 50-летия Октября, саду "Эрмитаж", парках "Фили", "Красная Пресня" и в усадьбе Воронцово праздник завершится сожжением чучела Масленицы.17-го и 18 февраля пройдет праздник "Солнцепек": там развернется большая ярмарка, где можно будет купить элементы декора и фермерские продукты. Центральной площадкой уличных гуляний станет Пушкинская набережная: там появится сцена для музыкантов, а ведущие выступят с вышки. Кроме того, в парке откроется игровая площадка, где можно будет поучаствовать в перетягивании каната и сделать необычные селфи на тропе кривых зеркал.гостей тоже ждут спортивные состязания — перетягивание каната и заезд на деревянных лошадях. Также можно будет принять участие в русской народной забаве — плетении кос для Масленицы. Это состязание двух команд по плетению кос из разноцветных лент на скорость. Все желающие смогут поводить хороводы и прокатиться на карусели, которую установят в саду к 18 февраля. Гулянья пройдут с 13:00 до 19:00.



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