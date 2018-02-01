

Автохам на Infiniti перекрыл дорогу пожарным и скорой помощи Рубрики: Автотранспорт

Говорит Москва / www.youtube.com



Выезжающий от третьего корпуса водитель Infiniti находился у шлагбаума, но путь ему преградило сразу несколько пожарных машин. Все они ехали во двор на учения и по этой причине не включали спецсигналы. Пожарные расчеты оставались на дежурстве и, в случае вызова на пожар, обязаны были незамедлительно прибыть по вызову. При этом следовавшие за пожарными машинами "скорые" ехали с включенными мигалками.



"Там большой комплекс из трех корпусов, и метров 300 мы ехали впритирку, по десять сантиметров, — рассказал Леонид. — Подъехали к шлагбауму, где въезд в этот комплекс, и вот там стояла Infiniti, она выезжала. У нас две машины семиметровые, нам нереально сдавать 300 метров назад. Я ему говорю: подвинься вправо, мы в тот выезд никак не проходим, нам по габаритам не зайти. Он встал и говорит: вы едете по встречке, машины припаркованы на вашей стороне, сдавайте назад". На видео, снятом из кабины пожарной машины, видно, как сотрудники спецслужб пытаются договориться с упрямым местным жителем, который отказывается сдвигаться с места и кричит на них через открытое окно.







"Я говорю: а если у тебя квартира горит или кому-то плохо там, а ты сейчас стоишь и споришь, а этих минут и не хватит? А он: да мне по барабану! — возмутился Леонид. — Спорили-спорили, скорая помощь приехала к кому-то, еще собралось три-четыре машины, но никто его переубедить не смог".



В итоге обладатель престижной иномарки вынудил все автомобили спецтранспорта уступить ему дорогу, выпустив из двора. "И вот мы там корячились все, уступали ему дорогу. Пожарные машины по пять сантиметров двигались назад. Люди вышли их всех машин, помогали друг другу", — сообщил сотрудник МЧС.



Видео инцидента быстро распространилось по интернету и уже заинтересовало Следственный комитет. Согласно сообщению



Сейчас за не пропуск врачей или пожарных водителям грозит лишь штраф в 500 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев: после нескольких случаев воспрепятствования проезду 16 июня прошлого года Госдума приняла в первом чтении пакет поправок, устанавливающих административную и уголовную ответственность за воспрепятствование доступа врачей к больному.



Так, предусматривается административное наказание за помехи проезду скорой в виде штрафа от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Если же по вине автомобилиста врачи не смогли оказать помощь или сделали это с нарушением сроков, то нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.



Поправки в Уголовный кодекс предусматривают уголовное наказание за воспрепятствование деятельности медработника по оказанию медицинской помощи путем удержания, угроз, создания препятствий по доступу к больному. Если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного, это будет наказываться штрафом в размере до 40 тысяч рублей, обязательными или исправительными работами либо арестом на срок до четырех месяцев. А если это повлекло смерть больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью, нарушителя ждут принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет. Впрочем, в итоге все эти поправки не приняты до сих пор.



В одном из московских дворов разгорелся скандал между автомобилистом на внедорожнике Infiniti QX80 и водителями пожарных машин и скорых, которые пытались заехать на территорию в ходе учений. Как рассказал один из сотрудников МЧС по имени Леонид на радиостанции "Говорит Москва" , конфликт произошел днем 30 января на улице Твардовского, 12.Выезжающий от третьего корпуса водитель Infiniti находился у шлагбаума, но путь ему преградило сразу несколько пожарных машин. Все они ехали во двор на учения и по этой причине не включали спецсигналы. Пожарные расчеты оставались на дежурстве и, в случае вызова на пожар, обязаны были незамедлительно прибыть по вызову. При этом следовавшие за пожарными машинами "скорые" ехали с включенными мигалками."Там большой комплекс из трех корпусов, и метров 300 мы ехали впритирку, по десять сантиметров, — рассказал Леонид. — Подъехали к шлагбауму, где въезд в этот комплекс, и вот там стояла Infiniti, она выезжала. У нас две машины семиметровые, нам нереально сдавать 300 метров назад. Я ему говорю: подвинься вправо, мы в тот выезд никак не проходим, нам по габаритам не зайти. Он встал и говорит: вы едете по встречке, машины припаркованы на вашей стороне, сдавайте назад". На видео, снятом из кабины пожарной машины, видно, как сотрудники спецслужб пытаются договориться с упрямым местным жителем, который отказывается сдвигаться с места и кричит на них через открытое окно."Я говорю: а если у тебя квартира горит или кому-то плохо там, а ты сейчас стоишь и споришь, а этих минут и не хватит? А он: да мне по барабану! — возмутился Леонид. — Спорили-спорили, скорая помощь приехала к кому-то, еще собралось три-четыре машины, но никто его переубедить не смог".В итоге обладатель престижной иномарки вынудил все автомобили спецтранспорта уступить ему дорогу, выпустив из двора. "И вот мы там корячились все, уступали ему дорогу. Пожарные машины по пять сантиметров двигались назад. Люди вышли их всех машин, помогали друг другу", — сообщил сотрудник МЧС.Видео инцидента быстро распространилось по интернету и уже заинтересовало Следственный комитет. Согласно сообщению на сайте ведомства , мужчина на внедорожнике в итоге помешал двум пожарным автомобилям и машине скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются, по их результатам будет принято процессуальное решение.Сейчас за не пропуск врачей или пожарных водителям грозит лишь штраф в 500 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев: после нескольких случаев воспрепятствования проезду 16 июня прошлого года Госдума приняла в первом чтении пакет поправок, устанавливающих административную и уголовную ответственность за воспрепятствование доступа врачей к больному.Так, предусматривается административное наказание за помехи проезду скорой в виде штрафа от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Если же по вине автомобилиста врачи не смогли оказать помощь или сделали это с нарушением сроков, то нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.Поправки в Уголовный кодекс предусматривают уголовное наказание за воспрепятствование деятельности медработника по оказанию медицинской помощи путем удержания, угроз, создания препятствий по доступу к больному. Если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного, это будет наказываться штрафом в размере до 40 тысяч рублей, обязательными или исправительными работами либо арестом на срок до четырех месяцев. А если это повлекло смерть больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью, нарушителя ждут принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет. Впрочем, в итоге все эти поправки не приняты до сих пор.



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