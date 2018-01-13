Неизвестный обстрелял предпринимателя на территории московского бизнес-центра

Днем в среду, 31 января, в бизнес-центре "Святогор" возле станции метро "Павелецкая" в Москве произошла стрельба, сообщает РИА "Новости"
со ссылкой на источник в экстренных службах. По предварительной информации, в результате инцидента есть пострадавшие.
"На место происшествия направлены экипажи следственно-оперативной группы. По информации, поступившей на службу "02", в бизнес-центре произошла стрельба, в результате которой есть пострадавшие", - рассказал собеседник агентства, добавив, что остальные обстоятельства инцидента сейчас выясняются.
О стрельбе в центре Москвы также сообщает и "Интерфакс"
со ссылкой на осведомленный источник. По данным агентства, инцидент произошел в бизнес-центре "Святогор-4", расположенном на Летниковской улице, дом 10, строение 4.
По словам собеседника "Интерфакса", ранения получил один человек. Он отметил, что нападение скорее всего было связано с предпринимательской деятельностью пострадавшего. "Рассматривается версия о попытке заказного убийства", - сказал источник, добавив, что пострадавший был госпитализирован.
Между тем в столичном управлении МВД агентству рассказали, что вооруженный огнестрельным оружием мужчина прошел на территорию бизнес-центра и выстрелил в предпринимателя 1974 года рождения. Сейчас полиция принимает меры для задержания предполагаемого преступника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, накануне нового года резонансный инцидент произошел на фабрике "Меньшевик", где стрельбу открыл экс-руководитель предприятия Илья Аверьянов. В результате произошедшего скончался один человек - охранник, вышедший на свой первый рабочий день. Сам Аверьянов после задержания назвал свои действия самообороной против рейдеров
.
В ноябре же стрельба произошла в комплексе "Москва-Сити"
. По данным следствия, огонь вели охранники двух посетителей - сотрудники ЧОП и вольнонаемные работники вневедомственной охраны. В результате потасовки шесть человек получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.