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Неизвестный обстрелял предпринимателя на территории московского бизнес-центра
31 января 2018 г. | Время публикации 16:20 | Последние изменения 18:08
Рубрики: Криминал  
 
Moscow-Live.ru
Днем в среду, 31 января, в бизнес-центре "Святогор" возле станции метро "Павелецкая" в Москве произошла стрельба, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах. По предварительной информации, в результате инцидента есть пострадавшие.

"На место происшествия направлены экипажи следственно-оперативной группы. По информации, поступившей на службу "02", в бизнес-центре произошла стрельба, в результате которой есть пострадавшие", - рассказал собеседник агентства, добавив, что остальные обстоятельства инцидента сейчас выясняются.

О стрельбе в центре Москвы также сообщает и "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. По данным агентства, инцидент произошел в бизнес-центре "Святогор-4", расположенном на Летниковской улице, дом 10, строение 4.

По словам собеседника "Интерфакса", ранения получил один человек. Он отметил, что нападение скорее всего было связано с предпринимательской деятельностью пострадавшего. "Рассматривается версия о попытке заказного убийства", - сказал источник, добавив, что пострадавший был госпитализирован.

Между тем в столичном управлении МВД агентству рассказали, что вооруженный огнестрельным оружием мужчина прошел на территорию бизнес-центра и выстрелил в предпринимателя 1974 года рождения. Сейчас полиция принимает меры для задержания предполагаемого преступника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, накануне нового года резонансный инцидент произошел на фабрике "Меньшевик", где стрельбу открыл экс-руководитель предприятия Илья Аверьянов. В результате произошедшего скончался один человек - охранник, вышедший на свой первый рабочий день. Сам Аверьянов после задержания назвал свои действия самообороной против рейдеров.

В ноябре же стрельба произошла в комплексе "Москва-Сити". По данным следствия, огонь вели охранники двух посетителей - сотрудники ЧОП и вольнонаемные работники вневедомственной охраны. В результате потасовки шесть человек получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.
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