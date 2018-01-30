На Москву обрушился мощнейший с начала зимы снегопад, осадки сохранятся до конца недели

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Рейсовый автобус, следовавший в сторону центра, столкнулся с мачтой городского освещения, пострадала женщина. Из-за аварии движение по улице Косыгина затруднено, причиной ДТП могли стать сложные погодные условия.

31 января 2018 г. Автобус врезался в бордюр на Ленинградском шоссе, 12 человек пострадали

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