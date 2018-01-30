На Москву обрушился мощнейший с начала зимы снегопад, осадки сохранятся до конца недели

Высота сугробов в Москве к утру среды достигла максимальных за всю зиму 38-39 сантиметров, сообщили "Интерфаксу"
в Гидрометцентре со ссылкой на данные метеостанций ВДНХ и МГУ. Таким образом, за последние сутки высота снежного покрова увеличилась на 15 сантиметров. А за три дня с начала недели в Москве выпало более половины месячной нормы осадков.
По данным Росгидрометцентра, на которые ссылается ТАСС, снег и метель ожидаются в Москве 1-3 февраля. В ночь на четверг в столице будет до минус 13 градусов, по области до 16 мороза. Днем в Москве минус 8 - минус 6, в Подмосковье до минус 11 градусов. Сохранится ветер с порывами до 15 метров в секунду.
2 февраля пройдет снегопад, местами переходящий в метель. При этом днем потеплеет до минус 1 - плюс одного, но останется порывистый ветер. 3 февраля ожидается местами сильный снегопад. Кратковременное прояснение ожидается только 5 февраля, сообщил RT
заместитель руководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. А окончания снегопадов, по его словам, стоит ждать ближе к весне.
Коммунальные службы столицы переведены на усиленный режим работы. На улицы выведено 13,8 тысячи единиц спецтехники, около 60 тысяч дворников и рабочих ручной уборки, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Под особый контроль взята очистка от снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов зданий.
Напомним, вечером 30 января возле станции метро "Улица 1905 года" обрушился временный навес
над подземным переходом, установленный из-за ремонта. По словам Бирюкова, это произошло из-за тяжести скопившегося на строительных лесах снега. В результате инцидента пострадали пять человек, Следственный комитет и прокуратура проводят проверку. Мэр Москвы поручил провести служебное расследование.
Транспортный комплекс по традиции попросил москвичей пересесть на общественный транспорт в связи со снегопадом, заверив, что тот полностью готов к работе в неблагоприятных погодных условиях, передает РИА "Новости"
. Между тем утром в среду на самой загруженной Таганско-Краснопресненской линии метро произошел сбой, в результате которого поезд с пассажирами в час пик застрял в тоннеле
около станции "Полежаевская".
По данным СМИ, у неисправного поезда заклинило колодки, машинист самостоятельно пытался устранить неполадку. Движение поездов от станции "Спартак" до станции "Баррикадная" было временно прекращено, на остальной части Таганско-Краснопресненской линии поезда следовали с увеличенными интервалами. Сбой привел к коллапсу, на некоторых станциях возникла давка.
На дорогах за минувшие сутки произошло около 700 ДТП, сообщает
столичное управление ГИБДД. Один человек погиб, 27 получили травмы различной степени тяжести, среди них трое детей. Утром 31 января крупная авария произошла на Ленинградском шоссе, где автобус врезался в разделительный бордюр. Пострадали 12 человек, в "Мосгортрансе" сообщили, что, по предварительным данным, причиной произошедшего стало плохое состояние дороги. В комплексе городского хозяйства утверждают, что дорога к моменту происшествия была очищена и обработана от гололедицы.
Позже на юго-западе Москвы произошло еще одно похожее ДТП: рейсовый автобус врезался в фонарный столб
на улице Косыгина, пострадала женщина. Всего в автобусе было 30 пассажиров, сообщили ТАСС сообщили в экстренных службах. Из-за аварии движение по улице Косыгина затруднено. В "Мосгортрансе" произошедшее снова объяснили плохими погодными условиями.
Из-за снегопада и сильного ветра в Москве и Подмосковье развернуто около 540 пунктов обогрева и питания, сообщает МЧС России. На дежурстве находятся более 60 тягачей дорожных служб. Ведомство также отмечает отсутствие аварий на объектах жизнеобеспечения. В Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) подтвердили, что вызовов по поводу сбоев не поступало.
Представитель компании заверила в беседе с ТАСС, что электроснабжение Москвы защищено от любых погодных аномалий, поскольку в электрической сети столицы преимущественно используются кабельные линии, проложенные под землей. По словам собеседницы агентства, никакие ледяные дожди, обильные снегопады, морозы и ураганы "не могут оказать существенного влияния на надежность электроснабжения потребителей".
Погода внесла изменения в расписание столичных аэропортов. Отменены или задержаны более 20 рейсов, как на прилет, так и на вылет, следует из данных онлайн-табло воздушных гаваней. О высоком уровне задержки рейсов в московских аэропортах также свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.com
. "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково" входят в рейтинг 10 аэропортов мира с наибольшими задержками рейсов на вылет.
В "Домодедово" рейс в Дубай задержался на пять часов из-за налипания мокрого снега на самолет, сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе авиакомпании Azur air. Пассажиры все это время оставались на борту. "Их не стали переводить в аэропорт, так как это повлекло бы более длительную задержку", - объяснили в компании.