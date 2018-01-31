

"Коммерсант" узнал подробности покушения на предпринимателя в бизнес-центре "Святогор" Рубрики: Криминал

Агентство городских новостей "Москва"



Около 15:00 преступники выскочили из легкового автомобиля и несколько раз выстрелили в мужчину, выходившего из бизнес-центра. На месте стрельбы оперативникам удалось найти три гильзы, там продолжают работу сотрудники Следственного комитета, территория в настоящий момент оцеплена.



Свидетельница событий рассказала газете, что после нападения преступники скрылись в сторону Дербеневской набережной. Осетров был ранен в руку. Он добежал до кафе "Буржуа", которое расположено примерно в 50-70 метрах от места стрельбы.



Шеф-повар заведения отметил, что пострадавший забежал на кухню и сел на пол. Поскольку тот был частым посетителем, шеф-повар его узнал и перебинтовал руку. Затем он отвел раненого в холодное помещение, чтобы ему "было полегче".



После этого в кафе прибыли работники скорой помощи и полиция, пострадавшего госпитализировали. При госпитализации он был в сознании. "Крови нормально так потерял, девочки и тут, и на улице вытирали", - уточнила сотрудница заведения. Всего в кафе Осетров провел около получаса.



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Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что нападение, скорее всего, было связано с предпринимательской деятельностью пострадавшего. "Рассматривается версия о попытке заказного убийства", - рассказал собеседник агентства. Пострадавшим в результате стрельбы , произошедшей днем в среду на территории бизнес-центра "Святогор" в Москве, является бывший совладелец обанкротившегося в январе 2016 года "Носта-банка" Александр Осетров, узнал "Коммерсант" . По данным издания, в нападении принимали участие двое мужчин среднего роста в черных куртках и с медицинскими масками на лице.Около 15:00 преступники выскочили из легкового автомобиля и несколько раз выстрелили в мужчину, выходившего из бизнес-центра. На месте стрельбы оперативникам удалось найти три гильзы, там продолжают работу сотрудники Следственного комитета, территория в настоящий момент оцеплена.Свидетельница событий рассказала газете, что после нападения преступники скрылись в сторону Дербеневской набережной. Осетров был ранен в руку. Он добежал до кафе "Буржуа", которое расположено примерно в 50-70 метрах от места стрельбы.Шеф-повар заведения отметил, что пострадавший забежал на кухню и сел на пол. Поскольку тот был частым посетителем, шеф-повар его узнал и перебинтовал руку. Затем он отвел раненого в холодное помещение, чтобы ему "было полегче".После этого в кафе прибыли работники скорой помощи и полиция, пострадавшего госпитализировали. При госпитализации он был в сознании. "Крови нормально так потерял, девочки и тут, и на улице вытирали", - уточнила сотрудница заведения. Всего в кафе Осетров провел около получаса.На сайте столичного управления Следственного комитета РФ между тем появилась информация, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). В ведомстве отметили, что рассматриваются различные версии совершенного преступления, в том числе предпринимательская деятельность потерпевшего.Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что нападение, скорее всего, было связано с предпринимательской деятельностью пострадавшего. "Рассматривается версия о попытке заказного убийства", - рассказал собеседник агентства.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 31 января 2018 г. Неизвестный обстрелял предпринимателя на территории московского бизнес-центра

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