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"Коммерсант" узнал подробности покушения на предпринимателя в бизнес-центре "Святогор"
31 января 2018 г. | Время публикации 18:35 | Последние изменения 18:55
Рубрики: Криминал  
 
Агентство городских новостей "Москва"
Пострадавшим в результате стрельбы, произошедшей днем в среду на территории бизнес-центра "Святогор" в Москве, является бывший совладелец обанкротившегося в январе 2016 года "Носта-банка" Александр Осетров, узнал "Коммерсант". По данным издания, в нападении принимали участие двое мужчин среднего роста в черных куртках и с медицинскими масками на лице.

Около 15:00 преступники выскочили из легкового автомобиля и несколько раз выстрелили в мужчину, выходившего из бизнес-центра. На месте стрельбы оперативникам удалось найти три гильзы, там продолжают работу сотрудники Следственного комитета, территория в настоящий момент оцеплена.

Свидетельница событий рассказала газете, что после нападения преступники скрылись в сторону Дербеневской набережной. Осетров был ранен в руку. Он добежал до кафе "Буржуа", которое расположено примерно в 50-70 метрах от места стрельбы.

Шеф-повар заведения отметил, что пострадавший забежал на кухню и сел на пол. Поскольку тот был частым посетителем, шеф-повар его узнал и перебинтовал руку. Затем он отвел раненого в холодное помещение, чтобы ему "было полегче".

После этого в кафе прибыли работники скорой помощи и полиция, пострадавшего госпитализировали. При госпитализации он был в сознании. "Крови нормально так потерял, девочки и тут, и на улице вытирали", - уточнила сотрудница заведения. Всего в кафе Осетров провел около получаса.

На сайте столичного управления Следственного комитета РФ между тем появилась информация, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). В ведомстве отметили, что рассматриваются различные версии совершенного преступления, в том числе предпринимательская деятельность потерпевшего.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что нападение, скорее всего, было связано с предпринимательской деятельностью пострадавшего. "Рассматривается версия о попытке заказного убийства", - рассказал собеседник агентства.
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