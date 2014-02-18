Застрявший в тоннеле поезд метро парализовал Таганско-Краснопресненскую линию в час пик

На Таганско-Краснопресненской линии произошел коллапс в утренний час пик из-за сбоя в движении поездов. Как сообщает РЕН ТВ
, один из поездов остановился в тоннеле неподалеку от станции метро "Полежаевская". По некоторым данным, у поезда заклинило колодки, машинист самостоятельно пытался устранить неисправность.
Инцидент произошел в утренний час пик. В итоге на некоторых станциях скопилось огромное количество людей: по данным корреспондента Msk.NEWSRu.com
, было временно прекращено движение поездов от станции "Спартак" до станции "Баррикадная", пассажирам было предложено пользоваться другими линиями. На остальной части Таганско-Краснопресненской линии поезда следовали с увеличенными интервалами.
В Twitter
столичного метрополитена сообщили, что сбой продолжался с 7:40 до 8:00, это вызвало гневные комментарии пассажиров. "Выхино - в 8.15 - 8.35 даже сесть в состав невозможно, раз в 3 минуты состав, из 7 три прошли пустые мимо, три переполненные и вот в последний за счёт навыков борьбы сумел зайти. От Выхино до Ряз.пр-кт ехали 4 минуты, ещё 3 стояли", - пишет пользователь Andrew K. "Стоять сорок минут в перегоне между октябрьским полем и полежаевской это по вашему всего лишь " увеличенный интервал движения"?!" - возмущается пользователь Dima Shubin (Орфография сохранена - прим. Msk.NEWSRu.com
)
Пользователи Instagram публикуют фото коллапса.