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Застрявший в тоннеле поезд метро парализовал Таганско-Краснопресненскую линию в час пик
31 января 2018 г. | Время публикации 11:00 | Последние изменения 11:44
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
На Таганско-Краснопресненской линии произошел коллапс в утренний час пик из-за сбоя в движении поездов. Как сообщает РЕН ТВ, один из поездов остановился в тоннеле неподалеку от станции метро "Полежаевская". По некоторым данным, у поезда заклинило колодки, машинист самостоятельно пытался устранить неисправность.

Инцидент произошел в утренний час пик. В итоге на некоторых станциях скопилось огромное количество людей: по данным корреспондента Msk.NEWSRu.com, было временно прекращено движение поездов от станции "Спартак" до станции "Баррикадная", пассажирам было предложено пользоваться другими линиями. На остальной части Таганско-Краснопресненской линии поезда следовали с увеличенными интервалами.

В Twitter столичного метрополитена сообщили, что сбой продолжался с 7:40 до 8:00, это вызвало гневные комментарии пассажиров. "Выхино - в 8.15 - 8.35 даже сесть в состав невозможно, раз в 3 минуты состав, из 7 три прошли пустые мимо, три переполненные и вот в последний за счёт навыков борьбы сумел зайти. От Выхино до Ряз.пр-кт ехали 4 минуты, ещё 3 стояли", - пишет пользователь Andrew K. "Стоять сорок минут в перегоне между октябрьским полем и полежаевской это по вашему всего лишь " увеличенный интервал движения"?!" - возмущается пользователь Dima Shubin (Орфография сохранена - прим. Msk.NEWSRu.com)

Пользователи Instagram публикуют фото коллапса.







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Среда, 31 января 2018 г. // Последняя новость 13:12
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