На севере Москвы сотрудники МЧС спасли 15 человек при пожаре на 29-м этаже жилого дома Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Огонь возник в одной из квартир, расположенной на 29-м этаже 35-этажного жилого дома по адресу Ленинградское шоссе, 108. Площадь пожара составила около 15 кв. метров.



В ходе проведения разведки и тушения с вышерасположенных этажей были спасены 15 человек, из них двое детей, сообщили В ходе тушения пожара, возникшего днем 31 марта в одной из квартир жилого дома в Северном административном округе Москвы, было спасено 15 человек.Огонь возник в одной из квартир, расположенной на 29-м этаже 35-этажного жилого дома по адресу Ленинградское шоссе, 108. Площадь пожара составила около 15 кв. метров.В ходе проведения разведки и тушения с вышерасположенных этажей были спасены 15 человек, из них двое детей, сообщили Агентству городских новостей "Москва" в в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.



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