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На севере Москвы сотрудники МЧС спасли 15 человек при пожаре на 29-м этаже жилого дома
31 марта 2018 г. | Время публикации 18:20
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
В ходе тушения пожара, возникшего днем 31 марта в одной из квартир жилого дома в Северном административном округе Москвы, было спасено 15 человек.

Огонь возник в одной из квартир, расположенной на 29-м этаже 35-этажного жилого дома по адресу Ленинградское шоссе, 108. Площадь пожара составила около 15 кв. метров.

В ходе проведения разведки и тушения с вышерасположенных этажей были спасены 15 человек, из них двое детей, сообщили Агентству городских новостей "Москва" в в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.
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Суббота, 31 марта 2018 г. // Последняя новость 18:20
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