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Концерт рэпера T-Killah на станции метро "Курская" закончился досрочно из-за возникшей давки
31 марта 2018 г. | Время публикации 10:20
Рубрики: Происшествия  
 
АГН Москва
Поздним вечером 30 марта на площадке "Музыка в метро", расположенной на станции метро "Курская" Кольцевой линии, состоялось выступление рэп-певца T-Killah и блогера Амирана Сардарова.

Посмотреть на их выступление собралось более 900 человек, из-за чего службами метрополитена были введены временные ограничения на выход со станции для регулирования пассажиропотока.

В пресс-службе Московского метрополитена отметили, что несмотря на большое количество зрителей концерт прошел без происшествий, все смогли выйти из метро или перейти на другие станции после концерта, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Но по словам присутствовавших на концерте зрителей, в возникшей давке на выступлении музыкантов пострадало несколько человек, из-за чего концерт был завершен досрочно. По меньшей мере около 4-5 человек обратились за помощью к врачам Скорой помощи, которые дежурили на мероприятии, сообщает "Мобильный репортер".
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Суббота, 31 марта 2018 г. // Последняя новость 10:20
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