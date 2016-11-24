Мару Багдасарян, управлявшую иномаркой без прав, задержали на Ленинградском проспекте

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Суд рассматривал дело стритрейсерши в особом порядке, без исследования доказательств. В качестве меры пресечения нарушительнице избрана подписка о невыезде.

13 января 2017 г. Мару Багдасарян арестовали на 15 суток за уклонение от обязательных работ