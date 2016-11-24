Мару Багдасарян, управлявшую иномаркой без прав, задержали на Ленинградском проспекте

Ночью 31 марта сотрудники ГИБДД остановили на Ленинградском проспекте Москвы иномарку, которой управляла лишенная водительских прав скандально известная стритрейсерша 24-летняя Мара Багдасарян.
Багдасарян предъявила сотрудниками ГИБДД свое водительское удостоверение. При проверке по базам данных было установлено, что гражданка не имеет права управления транспортными средствами, сообщили "ТАСС"
в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
Иномарка была задержана, а водитель отстранена от управления. В ее отношении составлен административный материал по ст. 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством").
Багдасарян стала известна после того, как осенью 2016 года мировой суд, рассмотрев 72 дела об административных правонарушениях с ее стороны, назначил
ей 595 часов обязательных работ, а также административные аресты на 10 и 14 суток и штрафы в размере 183 тысяч рублей за нарушения правил дорожного движения.
В январе 2017 года Багдасарян арестовали на 15 суток за уклонение от отбывания обязательных работ, а в марте прошлого года Багдасарян получила
год исправительных работ за подделку больничного листа, с помощью которого гонщица пыталась уклониться от общественных работ.