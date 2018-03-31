На станции метро "Красные Ворота" погиб 56-летний москвич

Днем 31 марта на станции метро "Красные Ворота" Сокольнической линии произошел несчастный случай. На рельсы перед прибывающим на станцию поездом прыгнул мужчина.
Инцидент произошел в 13 часов. Несмотря на экстренное торможение, предпринятое машинистом состава, 56-летний москвич оказался под прибывающим электропоездом, из-за чего мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывший наряд скорой помощи констатировал его смерть.
Как подтвердили полицейским свидетели произошедшего, мужчина сам прыгнул под прибывающий электропоезд.
По словам руководителя пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексея Мышляева, из-за ЧП участок линии был обесточен на 35 минут для извлечения тела пассажира с путей. Сейчас движение полностью восстановлено, сообщает "ТАСС"
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