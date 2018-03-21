Структуры мэрии Москвы обеспечили себя полисами с бесплатным лечением онкозаболеваний за рубежом

На фоне скандального заявления
вице-мэра Москвы Леонида Печатникова о лечении рака на поздней стадии за счет пациента, а не бюджета, выяснилось, что к себе мэрия Москвы такой подход применять не собирается.
Следует это из закупки
, размещенной на сайте "Госзакупок" в декабре 2016 года. В ней фигурирует компания "Управление экспериментальной застройки микрорайонов", занимающаяся строительством домов в столице по заказу городских властей. Компания принадлежит "Мосинжпроекту", который является структурой департамента строительства Москвы.
По договору ДМС (дополнительное медицинское страхование) сотрудникам будут оплачены авиабилеты, операции, химиотерапия, лекарства и многое другое. Цена договора - 4 млн рублей.
Хотя деньги на это выделяются не напрямую из бюджета, существенной разницы нет, так как собственник компании - город, сообщил Life
член Национального антикоррупционного комитета Павел Зайцев.
Как пояснили специалисты, в бюджете Минздрава России предусмотрены средства на лечение онкобольных за рубежом, но только в тех ситуациях, когда пациента не могут вылечить в России. Но для этого нужно еще доказать то, что в России это невозможно, а как показывает практика, таких прецедентов еще не было, заявила президент Ассоциации онкологических больных Ирина Боровова.
Впрочем, лечиться за счет бюджета любят не только московские чиновники. Управление делами губернатора Московской области за счёт бюджета Подмосковья застраховало 19 тысяч своих сотрудников на три года (2017–2019) на сумму в 1,5 млрд рублей.