Структуры мэрии Москвы обеспечили себя полисами с бесплатным лечением онкозаболеваний за рубежом

21 марта 2018 г. "Интерфакс" переписал возмутившую соцсети цитату вице-мэра о лечении рака на поздней стадии за счет пациента

В первоначальном варианте заметки говорилось, что Леонид Печатников находит "разумным опыт азиатских стран, где человек, у которого обнаружен рак на поздней, запущенной стадии, лечится за свой счет".