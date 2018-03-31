В Москве пенсионерка погибла под колесами аэроэкспресса

Днем 31 марта в районе платформы Переделкино Киевского направления Московской железной дороги пожилая женщина, переходившая пути, попала под колеса аэроэкспресса, следовавшего с Киевского вокзала в аэропорт Внуково.
В результате инцидента женщина 70-75 лет была травмирована поездом и скончалась на месте. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили Агентству городских новостей "Москва"
в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.