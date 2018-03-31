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В Москве пенсионерка погибла под колесами аэроэкспресса
31 марта 2018 г. | Время публикации 18:00
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Днем 31 марта в районе платформы Переделкино Киевского направления Московской железной дороги пожилая женщина, переходившая пути, попала под колеса аэроэкспресса, следовавшего с Киевского вокзала в аэропорт Внуково.

В результате инцидента женщина 70-75 лет была травмирована поездом и скончалась на месте. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
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Суббота, 31 марта 2018 г. // Последняя новость 18:20
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