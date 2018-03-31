

В Москве пенсионерка погибла под колесами аэроэкспресса Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



В результате инцидента женщина 70-75 лет была травмирована поездом и скончалась на месте. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили Днем 31 марта в районе платформы Переделкино Киевского направления Московской железной дороги пожилая женщина, переходившая пути, попала под колеса аэроэкспресса, следовавшего с Киевского вокзала в аэропорт Внуково.В результате инцидента женщина 70-75 лет была травмирована поездом и скончалась на месте. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.



Предыдущая статья | Следующая статья



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 31.03.2018 21:16 2 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00