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Врио главы Волоколамского района оказался замешан в деле об обмане тысячи дольщиков в Москве
31 марта 2018 г. | Время публикации 16:25 | Последние изменения 16:29
Рубрики: Общество  
 
Администрация Волоколамского района
Назначенный губернатором Московской области временно исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев может иметь прямое отношение к скандальной истории со строительством жилого комплекса в Москве, в результате чего без квартир остались тысячи дольщиков.

Андрей Вихарев был назначен врио района после того, как из-за скандала с выбросами на полигоне "Ядрово" прежний глава Евгений Гаврилов был отправлен в отставку, в связи с "потерей диалога с жителями".

Вихарева губернатор Подмосковья Воробьев охарактеризовал как "одного из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Московской области". До этого назначения Вихарев занимал должность главы городского округа Лосино-Петровский. Между тем, в его биографии есть весьма интересный эпизод, наглядно характеризующий его как руководителя, сообщает "МБХ медиа".

В 2006 году Вихарев поменял свое имя — вместо Асфана стал Андреем. Совпало это с его приходом в компанию "Гарантия-Строй", где сначала был председателем совета директоров, а затем — президентом. В 2010 году компанию переименовали в "ПромСтройПроект", после чего она приняла участие в строительстве 20 домов жилого комплекса "Раменский" в Москве, где квартиры продавались по договору долевого участия. Строительство велось через дочернюю структуру "ГарантияСтройИнвест". Построить дома компания должна была к 2016-2017 годам, вместе со школой, садом и сопутствующей инфраструктурой.

Однако осенью 2016 года глава "ГарантияСтройИнвест" заявил, что компания испытывает финансовые трудности и средств на завершение строительства нет. В 2017 году появился новый застройщик с условием того, что "ГарантияСтройИнвест" будет обанкрочена.

В итоге сроки сдачи комплекса сдвинуты на конец 2019 года, а владелец компании-банкрота Андрей Вихарев на встречи с дольщиками, так и не получившими квартиры, ни разу не являлся.
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