Врио главы Волоколамского района оказался замешан в деле об обмане тысячи дольщиков в Москве Рубрики: Общество

Администрация Волоколамского района



Андрей Вихарев был назначен врио района после того, как из-за скандала с выбросами на полигоне "Ядрово" прежний глава Евгений Гаврилов



Вихарева губернатор Подмосковья Воробьев охарактеризовал как "одного из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Московской области". До этого назначения Вихарев занимал должность главы городского округа Лосино-Петровский. Между тем, в его биографии есть весьма интересный эпизод, наглядно характеризующий его как руководителя, сообщает



В 2006 году Вихарев поменял свое имя — вместо Асфана стал Андреем. Совпало это с его приходом в компанию "Гарантия-Строй", где сначала был председателем совета директоров, а затем — президентом. В 2010 году компанию переименовали в "ПромСтройПроект", после чего она приняла участие в строительстве 20 домов жилого комплекса "Раменский" в Москве, где квартиры продавались по договору долевого участия. Строительство велось через дочернюю структуру "ГарантияСтройИнвест". Построить дома компания должна была к 2016-2017 годам, вместе со школой, садом и сопутствующей инфраструктурой.



Однако осенью 2016 года глава "ГарантияСтройИнвест" заявил, что компания испытывает финансовые трудности и средств на завершение строительства нет. В 2017 году появился новый застройщик с условием того, что "ГарантияСтройИнвест" будет обанкрочена.



В итоге сроки сдачи комплекса сдвинуты на конец 2019 года, а владелец компании-банкрота Андрей Вихарев на встречи с дольщиками, так и не получившими квартиры, ни разу не являлся. Назначенный губернатором Московской области временно исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев может иметь прямое отношение к скандальной истории со строительством жилого комплекса в Москве, в результате чего без квартир остались тысячи дольщиков.Андрей Вихарев был назначен врио района после того, как из-за скандала с выбросами на полигоне "Ядрово" прежний глава Евгений Гаврилов был отправлен в отставку, в связи с "потерей диалога с жителями".Вихарева губернатор Подмосковья Воробьев охарактеризовал как "одного из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Московской области". До этого назначения Вихарев занимал должность главы городского округа Лосино-Петровский. Между тем, в его биографии есть весьма интересный эпизод, наглядно характеризующий его как руководителя, сообщает "МБХ медиа" В 2006 году Вихарев поменял свое имя — вместо Асфана стал Андреем. Совпало это с его приходом в компанию "Гарантия-Строй", где сначала был председателем совета директоров, а затем — президентом. В 2010 году компанию переименовали в "ПромСтройПроект", после чего она приняла участие в строительстве 20 домов жилого комплекса "Раменский" в Москве, где квартиры продавались по договору долевого участия. Строительство велось через дочернюю структуру "ГарантияСтройИнвест". Построить дома компания должна была к 2016-2017 годам, вместе со школой, садом и сопутствующей инфраструктурой.Однако осенью 2016 года глава "ГарантияСтройИнвест" заявил, что компания испытывает финансовые трудности и средств на завершение строительства нет. В 2017 году появился новый застройщик с условием того, что "ГарантияСтройИнвест" будет обанкрочена.В итоге сроки сдачи комплекса сдвинуты на конец 2019 года, а владелец компании-банкрота Андрей Вихарев на встречи с дольщиками, так и не получившими квартиры, ни разу не являлся.



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