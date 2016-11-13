NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
31
мая
pda
Поиск
Архив

Адвентисты седьмого дня пожаловались мэру на выселение из исторического здания в центре Москвы
31 мая 2018 г. | Время публикации 14:10 | Последние изменения 15:28
Рубрики: Общество  
 
Николай Аввакумов / Wikimedia Commons
Московская церковь христиан - адвентистов седьмого дня пожаловалась столичному мэру Сергею Собянину на выселение из здания в Малом Трехсвятительском переулке, дом 3, которым организация пользуется с 1940 года. Адвентисты делят помещения с церковью (ЦЕХБ), получившей молитвенный дом сначала в безвозмездное пользование, а затем и в собственность.

Как говорится в открытом письме мэру, опубликованном на сайте церкви адвентистов, с 2007 года ЦЕХБ "чинит препятствия" соседям в пользовании зданием. Получив его в собственность, баптисты потребовали от адвентистов прекратить богослужения и освободить помещения, сообщается в письме.

Несколько лет между церквями продолжался имущественный спор, в ходе которого суды подтверждали право адвентистов безвозмездно пользоваться своей частью молитвенного дома. В департаменте городского имущества Москвы, выступавшем соответчиком по делу, объясняли, что адвентисты могут пользоваться зданием, пока не переедут в собственные помещения.

В ведомстве отметили, что не раз предлагали адвентистам другие объекты, но церковь все их отклонила. Осенью 2017 года Верховный суд подтвердил право баптистов на здание в Малом Трехсвятительском переулке и постановил отменить прежние решения арбитража о незаконности передачи особняка в собственность ЦЕХБ.

Как говорится в письме Собянину, ЦЕХБ "под предлогом проведения ремонта" закрыла адвентистам доступ во все занимаемые ими комнаты и вынесла их имущество, включая церковную утварь и церковную кассу. Баптисты также требуют освободить помещения до 17 июня. Адвентисты отмечают, что московская церковь насчитывает несколько тысяч прихожан, и без вмешательства властей "могут быть серьезно нарушены и попраны права поколений верующих москвичей".
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
СМИ сообщили о визите силовиков в Церковь адвентистов седьмого дня
13 ноября 2016 г.
СМИ сообщили о визите силовиков в Церковь адвентистов седьмого дня
Несколько человек в форме ОМОНа сорвали богослужение в Церкви адвентистов седьмого дня в Черемушках. Что могло стать причиной визита силовиков в церковь, пока не известно.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
31.05.2018   15:42
5
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 31 мая 2018 г. // Последняя новость 15:34
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>