Адвентисты седьмого дня пожаловались мэру на выселение из исторического здания в центре Москвы Рубрики: Общество

Николай Аввакумов / Wikimedia Commons



Как говорится в открытом письме мэру, опубликованном на



Несколько лет между церквями продолжался имущественный спор, в ходе которого суды подтверждали право адвентистов безвозмездно пользоваться своей частью молитвенного дома. В департаменте городского имущества Москвы, выступавшем соответчиком по делу,



В ведомстве отметили, что не раз предлагали адвентистам другие объекты, но церковь все их отклонила. Осенью 2017 года Верховный суд подтвердил право баптистов на здание в Малом Трехсвятительском переулке и постановил отменить прежние решения арбитража о незаконности передачи особняка в собственность ЦЕХБ.



Как говорится в письме Собянину, ЦЕХБ "под предлогом проведения ремонта" закрыла адвентистам доступ во все занимаемые ими комнаты и вынесла их имущество, включая церковную утварь и церковную кассу. Баптисты также требуют освободить помещения до 17 июня. Адвентисты отмечают, что московская церковь насчитывает несколько тысяч прихожан, и без вмешательства властей "могут быть серьезно нарушены и попраны права поколений верующих москвичей". Московская церковь христиан - адвентистов седьмого дня пожаловалась столичному мэру Сергею Собянину на выселение из здания в Малом Трехсвятительском переулке, дом 3, которым организация пользуется с 1940 года. Адвентисты делят помещения с церковью (ЦЕХБ), получившей молитвенный дом сначала в безвозмездное пользование, а затем и в собственность.Как говорится в открытом письме мэру, опубликованном на сайте церкви адвентистов, с 2007 года ЦЕХБ "чинит препятствия" соседям в пользовании зданием. Получив его в собственность, баптисты потребовали от адвентистов прекратить богослужения и освободить помещения, сообщается в письме.Несколько лет между церквями продолжался имущественный спор, в ходе которого суды подтверждали право адвентистов безвозмездно пользоваться своей частью молитвенного дома. В департаменте городского имущества Москвы, выступавшем соответчиком по делу, объясняли , что адвентисты могут пользоваться зданием, пока не переедут в собственные помещения.В ведомстве отметили, что не раз предлагали адвентистам другие объекты, но церковь все их отклонила. Осенью 2017 года Верховный суд подтвердил право баптистов на здание в Малом Трехсвятительском переулке и постановил отменить прежние решения арбитража о незаконности передачи особняка в собственность ЦЕХБ.Как говорится в письме Собянину, ЦЕХБ "под предлогом проведения ремонта" закрыла адвентистам доступ во все занимаемые ими комнаты и вынесла их имущество, включая церковную утварь и церковную кассу. Баптисты также требуют освободить помещения до 17 июня. Адвентисты отмечают, что московская церковь насчитывает несколько тысяч прихожан, и без вмешательства властей "могут быть серьезно нарушены и попраны права поколений верующих москвичей".



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