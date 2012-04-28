Москвича с аутизмом забрали в полицию за шумное поведение и издевались над ним в отделении

2 августа 2016 г. Мошенники заставили москвича с аутизмом продать квартиру и увезли его на Урал

Подозреваемые заключили с потерпевшим договор купли-продажи квартиры на Ангарской улице и вывезли его в Ханты-Мансийский округ. Мужчина доставлен в Москву, возбуждено уголовное дело о мошенничестве и похищении человека.