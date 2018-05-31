СК проверит действия полицейских, задержавших москвича с аутизмом за то, что "беспричинно бегал и кричал" Рубрики: Общество

Татьяна Иванова / Facebook



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"На замечания полицейских мужчина не реагировал, в ответ бросил в сотрудников велосипедом, который был при нем", - рассказали в пресс-службе. При попытке доставить его в отделение молодой человек "оказал активное сопротивление и противодействие полицейским", в связи с чем на него надели наручники, руководствуясь законом "О полиции".



В дежурной части "мужчина продолжал громко кричать и вести себя неадекватно". Матери молодого человека не удалось его успокоить, и сотрудники решили вызвать скорую помощь, говорится в сообщении. В результате задержанного отвезли в психиатрическую клиническую больницу N4 им. П.Б. Ганнушкина.



Ранее мать москвича Татьяна Иванова рассказала в Facebook, что ее сына Павла Васильева три часа продержали в наручниках и



"Он не может реагировать адекватно на какие-то ситуации, - объяснила Иванова в интервью



По словам женщины, ее выгнали из отделения полиции после того, как ей не удалось успокоить сына. Впоследствии он рассказал, что его "душили, ему завязывали рот полотенцем или футболкой, на голову надевали полотенце, связали руки-ноги, забросили в машину и увезли в больницу". В больнице молодой человек оставался связанным, пока мать не добилась врачебного осмотра. В травмпункте зафиксировали повреждения, оставшиеся у Павла после наручников.



Татьяна Иванова намерена создать петицию, чтобы привлечь внимание к проблеме людей с аутизмом в целом. "Это большая проблема, у нас общество дремучее. Каждый день я слышу оскорбления, когда с ним хожу. <...> Общество совсем не знает ничего об этих людях и не готово их принять", - констатировала она. Следственный комитет проверит действия сотрудников полиции, задержавших москвича с аутизмом и продержавших его в камере больше трех часов. Об этом сообщается на сайте московского главка ведомства. ГУ МВД по Москве в свою очередь выпустило официальный комментарий по поводу задержания.На сайте ведомства сообщается, что днем 27 мая двое человек сообщили в полицию о том, что "гражданин на улице ведет себя неадекватно и кричит". Прибывшие полицейские увидели молодого человека, который "беспричинно бегал и кричал"."На замечания полицейских мужчина не реагировал, в ответ бросил в сотрудников велосипедом, который был при нем", - рассказали в пресс-службе. При попытке доставить его в отделение молодой человек "оказал активное сопротивление и противодействие полицейским", в связи с чем на него надели наручники, руководствуясь законом "О полиции".В дежурной части "мужчина продолжал громко кричать и вести себя неадекватно". Матери молодого человека не удалось его успокоить, и сотрудники решили вызвать скорую помощь, говорится в сообщении. В результате задержанного отвезли в психиатрическую клиническую больницу N4 им. П.Б. Ганнушкина.Ранее мать москвича Татьяна Иванова рассказала в Facebook, что ее сына Павла Васильева три часа продержали в наручниках и издевались над ним : заматывали голову и рот футболкой. Врач скорой, по ее словам, заявил, что молодому человеку "нечего делать среди нормальных людей", если он состоит на учете по здоровью."Он не может реагировать адекватно на какие-то ситуации, - объяснила Иванова в интервью "Медиазоне" . - Если человек его обидел, обозвал, обругал, он начинает в ответ громко кричать, выражая свои эмоции - не вступать в перепалку, не доказывать, он просто стоит и громко кричит. Эта особенность не снимается ничем".По словам женщины, ее выгнали из отделения полиции после того, как ей не удалось успокоить сына. Впоследствии он рассказал, что его "душили, ему завязывали рот полотенцем или футболкой, на голову надевали полотенце, связали руки-ноги, забросили в машину и увезли в больницу". В больнице молодой человек оставался связанным, пока мать не добилась врачебного осмотра. В травмпункте зафиксировали повреждения, оставшиеся у Павла после наручников.Татьяна Иванова намерена создать петицию, чтобы привлечь внимание к проблеме людей с аутизмом в целом. "Это большая проблема, у нас общество дремучее. Каждый день я слышу оскорбления, когда с ним хожу. <...> Общество совсем не знает ничего об этих людях и не готово их принять", - констатировала она.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 31 мая 2018 г. Москвича с аутизмом забрали в полицию за шумное поведение и издевались над ним в отделении

Мать молодого человека рассказала, что его задержали во время велопрогулки за громкие крики. Его три часа продержали в наручниках, а затем отвезли в психиатрическую больницу. Юноша потом рассказал, что его душили и завязывали ему рот футболкой.

