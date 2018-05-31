

Москвичей возмущают идеи "улучшений", посыпавшиеся в новую рубрику портала "Наш город" Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



К текстовому описанию идеи можно прикрепить фотографии или визуализацию. После проверки модератором инициатива выносится на голосование, в котором могут принять участие все зарегистрированные пользователи. Идея, получившая широкую поддержку, может быть реализована. На портал уже поступила 461 идея, больше всего - по поводу дорожного движения. На втором месте по популярности раздел "благоустройство дворов".



В соцсетях уже бьют тревогу: горожане обнаружили на портале сразу несколько предложений, которые считают вредительскими. Наибольший резонанс получило



В связи с этим пользовательница предлагает "единоразово удалить все эти деревья с зеленой больной корой и сухими палками вместо веток" и вместо них высадить кустарники и низкорослые туи, "а высокорослые деревья больше в городе вообще не сажать - как потенциальную угрозу гибели людей от их падения".



Биолог, член "Общественного экологического совета города Москвы" Алина Енгалычева



На момент написания материала против вырубки деревьев было отдано 425 голосов, за - 24. Однако москвичи нашли на портале еще несколько похожих предложений. Так, жительница Зюзино



"Поэтому сегодня необходимо принимать меры по замене старых деревьев на новые и с обслуживанием их специалистами, которые будут следить за жизнью деревьев и их содержанием", - пишет автор. Инициативу поддержали 11 голосов, 41 против.



В тот же день от жителя Коньково поступило предложение вырубить старые деревья в районах советской застройки. По словам пользователя, идею поддерживает "абсолютное большинство" его соседей, живущих во дворах застройки 1960-х - 90 годов. Он пояснил, что деревья сажали сами жители без соблюдения каких-либо нормативов.



За годы зелень разрослась, из-за чего "в квартирах нижних этажей темнота и сырость", "дворы выглядят как дикие заросли", а машины экстренных служб не могут в них заехать, так как деревья мешают расширить проезд. Автор идеи предлагает принять общегородскую программу по приведению зеленых насаждений старых дворов в соответствие с нормативами и высаживать деревья в середине дворов, а не рядом с домами. Инициатива нашла поддержку только двух голосов, 102 - против.



Опасения также вызвало



Их беспокойство можно понять: Живописная улица уже несколько лет остается горячей точкой на карте Москвы из-за В конце мая на портале "Наш город", куда москвичи привыкли писать о городских проблемах, появился новый раздел "Мэр, у меня есть идея" . С его помощью пользователи могут высказать предложения по благоустройству парков, пешеходных зон, дворов и бесхозных территорий, улучшению дорожного движения и социальной сферы.К текстовому описанию идеи можно прикрепить фотографии или визуализацию. После проверки модератором инициатива выносится на голосование, в котором могут принять участие все зарегистрированные пользователи. Идея, получившая широкую поддержку, может быть реализована. На портал уже поступила 461 идея, больше всего - по поводу дорожного движения. На втором месте по популярности раздел "благоустройство дворов".В соцсетях уже бьют тревогу: горожане обнаружили на портале сразу несколько предложений, которые считают вредительскими. Наибольший резонанс получило голосование за "кампанию по удалению старых деревьев". Автор мотивирует свою задумку тем, что "в Москве все еще сохраняется огромная опасность падения большого количества деревьев из-за отсутствия ухода за ними на протяжении многих лет".В связи с этим пользовательница предлагает "единоразово удалить все эти деревья с зеленой больной корой и сухими палками вместо веток" и вместо них высадить кустарники и низкорослые туи, "а высокорослые деревья больше в городе вообще не сажать - как потенциальную угрозу гибели людей от их падения".Биолог, член "Общественного экологического совета города Москвы" Алина Енгалычева назвала инициативу "бредовой" и призвала голосовать против. Идея "вредительская, поскольку под этим предлогом могут убрать вообще все высокие деревья, и неважно, больные они или здоровые, разбираться никто не будет", опасаются участники Facebook-группы "За траву! Против антиозеленителей".На момент написания материала против вырубки деревьев было отдано 425 голосов, за - 24. Однако москвичи нашли на портале еще несколько похожих предложений. Так, жительница Зюзино написала , что многие деревья в районе "хотя и зеленые, но требуют замены". Она объяснила это тем, что у лип "страшные ветки", многие деревья покрыты лишаем или изъедены паразитами, а также имеют "огромные дупла"."Поэтому сегодня необходимо принимать меры по замене старых деревьев на новые и с обслуживанием их специалистами, которые будут следить за жизнью деревьев и их содержанием", - пишет автор. Инициативу поддержали 11 голосов, 41 против.В тот же день от жителя Коньково поступило предложение вырубить старые деревья в районах советской застройки. По словам пользователя, идею поддерживает "абсолютное большинство" его соседей, живущих во дворах застройки 1960-х - 90 годов. Он пояснил, что деревья сажали сами жители без соблюдения каких-либо нормативов.За годы зелень разрослась, из-за чего "в квартирах нижних этажей темнота и сырость", "дворы выглядят как дикие заросли", а машины экстренных служб не могут в них заехать, так как деревья мешают расширить проезд. Автор идеи предлагает принять общегородскую программу по приведению зеленых насаждений старых дворов в соответствие с нормативами и высаживать деревья в середине дворов, а не рядом с домами. Инициатива нашла поддержку только двух голосов, 102 - против.Опасения также вызвало предложение обустроить пешеходную зону на набережной вдоль Живописной улицы. Описание задумки предельно лаконично, в нем не указан конкретный участок, который предлагается благоустроить. "То есть одобрение этой идеи позволит появиться тракторам и бензопилам в любом месте парка и набережной", - опасаются жители Хорошево-Мневников в Telegram Их беспокойство можно понять: Живописная улица уже несколько лет остается горячей точкой на карте Москвы из-за строительства жилого комплекса , сопровождаемого вырубкой деревьев, захватом территории под коммуникации и нарушением закона об особо охраняемых природных территориях.



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