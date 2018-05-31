Мэрия Москвы пообещала не привлекать казаков к охране порядка на чемпионате мира по футболу

Казачьи общества не будут привлекаться к охране общественного порядка в Москве во время чемпионата мира по футболу
. Об этом в ответ на запрос РБК
сообщил замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Александр Кононец.
Охраной не будет заниматься и Центральное казачье войско, с которым мэрия Москвы ранее заключила три контракта стоимостью 16 миллионов рублей на обучение казаков "необходимым знаниям и прикладным навыкам" по охране общественного порядка и обеспечению безопасности публичных и массовых мероприятий.
Тренировки включают стрельбу и рукопашный бой. По итогам каждого из трех этапов десяти казакам, показавшим лучшие результаты в обучении, торжественно вручают по нагайке и пластунскому ножу. На сайте казачьего войска в конце 2017 года сообщалось
, что его бойцы вместе с Росгвардией будут обеспечивать безопасность на матчах ЧМ в Москве.
С 2016 года московская мэрия заключила 11 контрактов с Центральным казачьим войском на сумму более 37,6 миллиона рублей и немногим меньше потратила с начала 2017 года на проведение мероприятий для казаков - 35,7 миллиона рублей. 5 мая люди в казачьей форме участвовали в избиении нагайками людей на несогласованном митинге Алексея Навального "Он нам не царь" на Пушкинской площади.
По словам очевидцев, сотрудники Росгвардии и полиции не только не мешали бить митингующих, но и защищали казаков от ответных действий. Это вызвало большой общественный резонанс. В мэрии Москвы заявили, что казаки "не привлекались
ни властью, ни полицией для обеспечения общественного порядка".
В "Центральном казачьем войске" заявили, что казаки не нарушали закон, а "высказали свою гражданскую позицию
, направленную на недопущение насильственного захвата власти, призывов к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждения ненависти либо вражды".
Позже казачий блогер Василий Ящиков сообщил, что казаки провели внутреннее расследование на специальном сходе и наказали поркой
тех, кто вступил в стычки с митингующими. Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ пообещал обратиться в правоохранительные органы, чтобы казачьи отряды, участвовавшие в разгоне акции, понесли "заслуженное наказание"
.