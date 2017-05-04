Муниципального депутата и журналистов задержали на встрече по поводу спорного колеса обозрения на ВДНХ

30 марта 2018 г. Главу Останкинского округа оштрафовали на 20 тысяч рублей за критику колеса обозрения на празднике

Сергей Цукасов был задержан 11 марта на районном праднике в честь Дня матери за то, что выступил против строительства колеса обозрения вблизи жилых домов. Ранее жители неоднократно выступали против этого проекта.