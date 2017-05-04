Муниципального депутата и журналистов задержали на встрече по поводу спорного колеса обозрения на ВДНХ

Вечером 30 мая полиция задержала несколько человек на встрече с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, посвященной строительству колеса обозрения на ВДНХ. Как сообщили в Facebook сами задержанные, во встрече с депутатом участвовали несколько десятков человек. Полицейские задержали муниципального депутата района Останкино Павла Кирикова, активиста Александра Эйсмана и журналиста издания "Красная Москва" Вячеслава Богомолова.
Как сообщил в Facebook
Богомолов, он был на встрече с депутатом и "осуществлял законную съемку мероприятия, как фотокор". По словам Эйсмана, задержанных отправили в Останкинское ОВД. "Я задержан полицией на встрече с депутатом в Останкинском районе. Вместе со мной задержан Павел Кириков, депутат Останкинского района. Сидим в автозаке", - написал активист на своей странице
. Позднее он сообщил, что был отпущен, "остальных обещают тоже скоро отпустить". О том, составили ли на задержанных протоколы, не сообщается.
Напомним, прошлой весной
жители района выступили против строительства нового колеса обозрения высотой 140 метров в южной части ВДНХ, заявив, что колесо будет крутиться на расстоянии 20 метров от окон домов, а строительство в непосредственной близости от жилых домов может навредить фундаментам многоэтажек, построенных на подвижных грунтах. Активисты требовали проверить законность строительства колеса обозрения на столь близком расстоянии от жилых домов, а также изучить ситуацию с увеличением транспортной нагрузки на район, однако этого сделано не было.
В марте нынешнего года местные депутаты вновь попытались обратить внимание на проблему, выступив на мероприятии "День матери в Останкино", что обернулось денежным штрафом для главы муниципального округа Сергея Цукасова
. Также были задержаны ведущий праздника Олег Сулакадзе и председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова
, принимавшая участие в мероприятии. Слабунову впоследствии отпустили, а на Сулакадзе и Цукасова составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации митинга).