ОМОН жестко вытеснил протестующих против временной свалки в подмосковном Щелканово

30 мая 2018 г. Глава Рузского округа пригрозил уголовным делом протестующим против свалки в Щелканово

По словам главы Рузского городского округа, активисты разбрасывают штыри вблизи площадки складирования отходов, в связи с чем готовится заявление о возбуждении уголовного дела. Блогеры обвинили чиновника в отговорках.