ОМОН жестко вытеснил протестующих против временной свалки в подмосковном Щелканово

Новые столкновения между активистами и полицией произошли около временного мусорного полигона в подмосковном Щелканово Рузского округа, против которого выступают местные жители. Полицейские и сотрудники ОМОНа в шлемах оттеснили протестующих, пытавшихся заблокировать въезд мусоровозов, несколько человек были доставлены в полицию.
Канал SotaVision сообщает, что правоохранители жестко задерживали женщин, всего было задержано 30 человек. На видео сетевого издания видно, как омоновцы превосходящим числом вытеснили на обочину цепочку женщин.
"ОВД-Инфо" со ссылкой на корреспондента SotaVision Ивана Егорова сообщает о задержании четырех мужчин - Александра Болдина, Вячеслава Елисеева, Василия Видюка и Игоря Попова. На них составили протоколы по статье 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям сотрудников полиции), а затем повезли в Рузский районный суд.
Власти Рузского округа называют открытие временной площадки для размещения отходов в Щелканово необходимостью. По словам главы округа Максима Тарханова, ее планируется использовать до тех пор, пока полигоны не начнут системно принимать мусор. Ожидается, что свалка будет работать 3-4 месяца, а отходы оттуда при первой же возможности будут вывозить на другие полигоны.
Тарханов также пообещал, что в Рузе и окрестностях не появится постоянной свалки, однако местные жители боятся, что временная площадка разрастется, и устраивают возле нее акции протеста. 29 мая жители устроили лежачую забастовку, в результате были задержаны четыре человека.
Тарханов заявил, что действия протестующих мешают вывозу мусора, скопившегося в контейнерах на улицах. Он также рассказал о "провокаторах", которые якобы разбрасывают штыри при подъезде к временной свалке, и пригрозил уголовными делами.
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