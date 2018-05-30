Первые перекрытия к ЧМ-2018 начнутся в столице с 1 июня Рубрики: Автотранспорт

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



С 1 июня по 15 июля односторонними станут участок Хользунова переулка (от Оболенского переулка до улицы Россолимо), участок Малой Пироговской улицы (от Хользунова переулка до Трубецкой улицы), участок улицы Усачева (от Трубецкой улицы до Хользунова переулка), участок улицы Лужники (от д. 10б до д. 8, стр. 1 по Лужнецкой набережной). Двусторонними станут 2-я и 3-я Фрунзенская улица (от Фрунзенской набережной до Проектируемого проезда 6023), участки дублера Фрунзенской набережной от дома 20 до улицы Тимура Фрунзе и от улицы Тимура Фрунзе до Крымского проезда, участок 2-го переулка Тружеников (от Саввинской набережной до Большого Саввинского переулка), переулок Льва Выготского, Малый Саввинский переулок, Трубецкая улица (от улица Ефремова до улицы Усачева), Усачевский переулок.



За день проведения матчей и в дни матчей (13–14, 16–17, 19–20, 25–26, 30 июня, 1, 10–11, 14–15 июля) будет закрываться движение на следующих участках: улица Доватора (от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы), улица Ефремова (от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы), Проектируемый проезд номер 2309 (от улицы Усачева до улицы Ефремова), улица 10-летия Октября (от улицы Усачева до улицы Доватора), 3-я Фрунзенская улица (от улицы Доватора до улицы Ефремова). Лужнецкий проезд, Новодевичья, Ростовская и Саввинская набережные, улица Хамовнический Вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта).



Также будут закрыты Абрикосовский переулок, улица Кооперативная (от улицы Усачева до улицы Доватора), Малый Саввинский переулок, Новодевичий проезд, улица Десятилетия Октября (от Лужнецкого проезда до улицы Усачева), улица Большая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с Трубецкой улицей), улица Ефремова (от улицы Хамовнического Вала до Проектируемого проезда номер 2309), улица Малая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с улицей Трубецкой), улица Погодинская (от Большого Саввинского переулка до Новодевичьего проезда), улица Савельева, улица Усачева (от улица Хамовнического Вала до пересечения с Трубецкой улицей), улица Хамовнический Вал (от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной), Усачевский переулок, Учебный переулок, Фрунзенская набережная.



В межматчевые дни пешеходная зона с запретом проезда автомобилей будет организована на следующих участках: улица Доватора (от улицы Хамовнический Вал до улицы Десятилетия Октября) Проектируемый проезд номер 2309 (от улицы Усачева до улицы Ефремова), улица Десятилетия Октября (от улицы Усачева до улицы Доватора). Помимо этого, на весь период ЧМ (с 14 июня по 15 июля) будет закрыт съезд с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную, а также улицу Лужники и Лужнецкую набережнуюя. В дни матчей будут закрыты съезды с внутренней стороны ТТК в районе стадиона "Лужники" на улицу Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект.



С 14 июня по 15 июля парковка будет доступна только для местных жителей — владельцев парковочных разрешений на следующих участках: 2-я Фрунзенская улица, 3-я Фрунзенская улица (от улицы Ефремова до Фрунзенской набережной), дублер Комсомольского проспекта (от 3-й Фрунзенской улицы до улицы Хамовнический Вал), улица Ефремова (от 3-й Фрунзенской улицы до Проектируемого проезда номер 2309), Кооперативная улица (от улицы Доватора до дублера Комсомольского проспекта), Проектируемый проезд номер 2309 (от улицы Ефремова до дублера Комсомольского проспекта).



Ограничения на стоянку и остановку будут действовать за день до проведения и в дни матчей (13–14, 16–17, 19–20, 25–26, 30 июня и 1, 10–11, 14–15 июля) на улице 3-я Фрунзенская (от улицы Доватора до улицы Ефремова), улице Доватора (от улицы Десятилетия Октября до 3-й Фрунзенской улицы) и улице Ефремова (от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы).



Пропуск-аккредитацию на автомобиль можно оформить в управе района Хамовники (улица Пречистенка, д. 14) и в ГБУ "Жилищник" района Хамовники (улица 3-я Фрунзенская, д. 19) по предъявлении подлинников и копий документов о регистрации по месту жительства, документа, подтверждающего наличие собственности на квартиру, договора аренды жилого/нежилого помещения, справки с места работы на территории района и так далее.



С 14 июня по 15 июля будет ограничено движение автомобилей на следующих участках улиц: улица Косыгина (от разворота в районе д. 30, стр. 3 до разворота в районе д. 28 стр. 21), Мичуринский проспект от разворота около северного вестибюля станции метро "Ломоносовский проспект" до Университетского проспекта в направлении от Ломоносовского проспекта к Университетскому проспекту, Университетская площадь, Университетский проспект (от улицы Менделеевской до улицы Лебедева), Университетский проспект (от Мичуринского проспекта до Менделеевской улицы), улица Академика Самарского, улица Академика Хохлова, улица Колмогорова, улица Косыгина (от Мичуринского проспекта до разворота в районе д. 30, стр. 3), улица Косыгина (от разворота в районе д. 28, стр. 21 до проспекта Вернадского), улица Лебедева, улица Менделеевская, Мичуринская аллея, участок Университетского проспекта (от улицы Лебедева до проспекта Вернадского).



Для проезда на Воробьевы горы можно получить пропуск в управлении проректора по общим вопросам МГУ имени Ломоносова. Обратиться за ним можно в будние дни с 09:00 до 16:00, при себе следует иметь паспорт.



С 1 июня начнет работать временная выделенная полоса на Волоколамском шоссе от Дубосековской улицы до улицы Свободы: по ней бесплатные автобусы будут возить болельщиков на стадион. Выделенная полоса будет работать ежедневно, включая выходные. Одновременно с этим существующая выделенная полоса переносится из левого пролета Тушинского тоннеля в правый.



В дни проведения матчей (16, 19, 23, 27 июня и 3 июля) будет запрещено движение без пропуска по следующим участкам: Волоколамский проезд, проезд Стратонавтов, разворот на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом, Сходненский тупик. Ограничения на стоянку и остановку транспортных средств будут действовать 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля в Волоколамском проезде, проезде Стратонавтов и на Летной улице.



Пропуск-аккредитацию на автомобиль можно оформить при наличии регистрации по месту жительства, документа, подтверждающего наличие собственности на жилое/нежилое помещение; договора аренды жилого/нежилого помещения, справки с места работы на территории района и т. п. Оформление пропусков проходит до 9 июня в будние дни с 11:00 до 20:00 и в выходные с 10:00 до 14:00 по адресу: Волоколамский проезд, дом 1 (опорный пункт полиции).



1 июня в столице вводятся первые перекрытия в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу. На улице Свободы заработает временная выделенная полоса, изменится организация движения в Тушинском тоннеле. В районе Лужников часть улиц переведут на односторонний режим. Основная часть ограничений ждет автомобилистов начиная с 13 июня: местные жители должны подать заявки на получение пропуска для проезда к своему дому. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.С 1 июня по 15 июля односторонними станут участок Хользунова переулка (от Оболенского переулка до улицы Россолимо), участок Малой Пироговской улицы (от Хользунова переулка до Трубецкой улицы), участок улицы Усачева (от Трубецкой улицы до Хользунова переулка), участок улицы Лужники (от д. 10б до д. 8, стр. 1 по Лужнецкой набережной). Двусторонними станут 2-я и 3-я Фрунзенская улица (от Фрунзенской набережной до Проектируемого проезда 6023), участки дублера Фрунзенской набережной от дома 20 до улицы Тимура Фрунзе и от улицы Тимура Фрунзе до Крымского проезда, участок 2-го переулка Тружеников (от Саввинской набережной до Большого Саввинского переулка), переулок Льва Выготского, Малый Саввинский переулок, Трубецкая улица (от улица Ефремова до улицы Усачева), Усачевский переулок.За день проведения матчей и в дни матчей (13–14, 16–17, 19–20, 25–26, 30 июня, 1, 10–11, 14–15 июля) будет закрываться движение на следующих участках: улица Доватора (от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы), улица Ефремова (от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы), Проектируемый проезд номер 2309 (от улицы Усачева до улицы Ефремова), улица 10-летия Октября (от улицы Усачева до улицы Доватора), 3-я Фрунзенская улица (от улицы Доватора до улицы Ефремова). Лужнецкий проезд, Новодевичья, Ростовская и Саввинская набережные, улица Хамовнический Вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта).Также будут закрыты Абрикосовский переулок, улица Кооперативная (от улицы Усачева до улицы Доватора), Малый Саввинский переулок, Новодевичий проезд, улица Десятилетия Октября (от Лужнецкого проезда до улицы Усачева), улица Большая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с Трубецкой улицей), улица Ефремова (от улицы Хамовнического Вала до Проектируемого проезда номер 2309), улица Малая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с улицей Трубецкой), улица Погодинская (от Большого Саввинского переулка до Новодевичьего проезда), улица Савельева, улица Усачева (от улица Хамовнического Вала до пересечения с Трубецкой улицей), улица Хамовнический Вал (от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной), Усачевский переулок, Учебный переулок, Фрунзенская набережная.В межматчевые дни пешеходная зона с запретом проезда автомобилей будет организована на следующих участках: улица Доватора (от улицы Хамовнический Вал до улицы Десятилетия Октября) Проектируемый проезд номер 2309 (от улицы Усачева до улицы Ефремова), улица Десятилетия Октября (от улицы Усачева до улицы Доватора). Помимо этого, на весь период ЧМ (с 14 июня по 15 июля) будет закрыт съезд с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную, а также улицу Лужники и Лужнецкую набережнуюя. В дни матчей будут закрыты съезды с внутренней стороны ТТК в районе стадиона "Лужники" на улицу Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект.С 14 июня по 15 июля парковка будет доступна только для местных жителей — владельцев парковочных разрешений на следующих участках: 2-я Фрунзенская улица, 3-я Фрунзенская улица (от улицы Ефремова до Фрунзенской набережной), дублер Комсомольского проспекта (от 3-й Фрунзенской улицы до улицы Хамовнический Вал), улица Ефремова (от 3-й Фрунзенской улицы до Проектируемого проезда номер 2309), Кооперативная улица (от улицы Доватора до дублера Комсомольского проспекта), Проектируемый проезд номер 2309 (от улицы Ефремова до дублера Комсомольского проспекта).Ограничения на стоянку и остановку будут действовать за день до проведения и в дни матчей (13–14, 16–17, 19–20, 25–26, 30 июня и 1, 10–11, 14–15 июля) на улице 3-я Фрунзенская (от улицы Доватора до улицы Ефремова), улице Доватора (от улицы Десятилетия Октября до 3-й Фрунзенской улицы) и улице Ефремова (от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы).Пропуск-аккредитацию на автомобиль можно оформить в управе района Хамовники (улица Пречистенка, д. 14) и в ГБУ "Жилищник" района Хамовники (улица 3-я Фрунзенская, д. 19) по предъявлении подлинников и копий документов о регистрации по месту жительства, документа, подтверждающего наличие собственности на квартиру, договора аренды жилого/нежилого помещения, справки с места работы на территории района и так далее.С 14 июня по 15 июля будет ограничено движение автомобилей на следующих участках улиц: улица Косыгина (от разворота в районе д. 30, стр. 3 до разворота в районе д. 28 стр. 21), Мичуринский проспект от разворота около северного вестибюля станции метро "Ломоносовский проспект" до Университетского проспекта в направлении от Ломоносовского проспекта к Университетскому проспекту, Университетская площадь, Университетский проспект (от улицы Менделеевской до улицы Лебедева), Университетский проспект (от Мичуринского проспекта до Менделеевской улицы), улица Академика Самарского, улица Академика Хохлова, улица Колмогорова, улица Косыгина (от Мичуринского проспекта до разворота в районе д. 30, стр. 3), улица Косыгина (от разворота в районе д. 28, стр. 21 до проспекта Вернадского), улица Лебедева, улица Менделеевская, Мичуринская аллея, участок Университетского проспекта (от улицы Лебедева до проспекта Вернадского).Для проезда на Воробьевы горы можно получить пропуск в управлении проректора по общим вопросам МГУ имени Ломоносова. Обратиться за ним можно в будние дни с 09:00 до 16:00, при себе следует иметь паспорт.С 1 июня начнет работать временная выделенная полоса на Волоколамском шоссе от Дубосековской улицы до улицы Свободы: по ней бесплатные автобусы будут возить болельщиков на стадион. Выделенная полоса будет работать ежедневно, включая выходные. Одновременно с этим существующая выделенная полоса переносится из левого пролета Тушинского тоннеля в правый.В дни проведения матчей (16, 19, 23, 27 июня и 3 июля) будет запрещено движение без пропуска по следующим участкам: Волоколамский проезд, проезд Стратонавтов, разворот на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом, Сходненский тупик. Ограничения на стоянку и остановку транспортных средств будут действовать 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля в Волоколамском проезде, проезде Стратонавтов и на Летной улице.Пропуск-аккредитацию на автомобиль можно оформить при наличии регистрации по месту жительства, документа, подтверждающего наличие собственности на жилое/нежилое помещение; договора аренды жилого/нежилого помещения, справки с места работы на территории района и т. п. Оформление пропусков проходит до 9 июня в будние дни с 11:00 до 20:00 и в выходные с 10:00 до 14:00 по адресу: Волоколамский проезд, дом 1 (опорный пункт полиции).



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