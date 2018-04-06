

Благоустройство Петровского парка отменили под давлением градозащитников Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



29 мая на странице главы управы района Аэропорт Сергея Овчинникова в



На сообщение откликнулись участники



Защитники парка напомнили, что общественные обсуждения по теме парка провели 30 марта в 17.00, и многие возможные участники просто не успели вернуться с работы. При этом благоустройство подразумевало активную вырубку деревьев и кустов: авторы проекта утверждали, что кустарники потеряли жизнеспособность и нуждаются в замене, а исторической планировке соответствует лишь небольшая часть насаждений. В проекте также говорилось о том, что "транзитное пешеходное движение" нарушало историческую планировку парка, а его зеленые территории были лишены композиционной логики.



"Задачу урбанисты видели в том, чтобы "подчинить его пространственное решение современным функциональным требованиям". Речь о реставрации парка и бережном сохранении всех старовозрастных деревьев, составляющих главное сокровище района, вообще не шла", - отмечают защитники парка. А сведения о том, что "внутреннее пространство участков в проекте реконструкции должно получить современное толкование", по их словам, означали насильственное благоустройство парка.



Ранее представители движения "Архнадзор" обратили внимание на то, что заказчик работ в парке ГУП "Мосремонт" – коммерческая организация, подведомственная департаменту капремонта и не являвшаяся ни собственником, ни пользователем парка. Градозащитники потребовали



После того, как районные активисты привлекли к ситуации внимание прокуратуры, заказчик "разжал челюсти" и отменил на неопределенный срок очередной благоустроительный погром парка". Однако отсутствие официальных документов об отмене все же настораживает. "Можно ли говорить о полной победе над благоустройством, когда перерыли траншеями парк? Можно, но не окончательной. Это победа ровно до следующей госзакупки по "благоустройству" и очередного контракта", - подводят итог активисты.



ГУП "Мосремонт" расторг контракт на перепроектирование и дальнейшее благоустройство Петровского парка, против которого выступали районные активисты и члены движения "Архнадзор". Несмотря на это, многих настораживает отсутствие официальной отмены контракта: защитники парка опасаются, что парк может все же подвергнуться насильственному благоустройству спустя какое-то время. Об этом сообщает портал Activatica.Org 29 мая на странице главы управы района Аэропорт Сергея Овчинникова в Facebook появилось сообщение:"Дорогие жители! В связи с многочисленными обращениями жителей "Петровский парк" исключён из программы благоустройства. Заказчик работ ГУП города Москвы "Мосремонт" расторг контракт на проектирование с ООО "МЕГАПАРК".На сообщение откликнулись участники Facebook-сообщества , посвященного благоустройству Петровского парка, отметив, что благоустройство было отменено, хотя первоначально защитники парка просили лишь пересмотреть техзадание. Кроме того, на портале госзакупок отметки об отмене контракта еще нет. "Так что все слова об отмене благоустройства - это пока, к сожалению, просто слова главы Управы, не подтвержденные официальными бумагами", - отмечают активисты.Защитники парка напомнили, что общественные обсуждения по теме парка провели 30 марта в 17.00, и многие возможные участники просто не успели вернуться с работы. При этом благоустройство подразумевало активную вырубку деревьев и кустов: авторы проекта утверждали, что кустарники потеряли жизнеспособность и нуждаются в замене, а исторической планировке соответствует лишь небольшая часть насаждений. В проекте также говорилось о том, что "транзитное пешеходное движение" нарушало историческую планировку парка, а его зеленые территории были лишены композиционной логики."Задачу урбанисты видели в том, чтобы "подчинить его пространственное решение современным функциональным требованиям". Речь о реставрации парка и бережном сохранении всех старовозрастных деревьев, составляющих главное сокровище района, вообще не шла", - отмечают защитники парка. А сведения о том, что "внутреннее пространство участков в проекте реконструкции должно получить современное толкование", по их словам, означали насильственное благоустройство парка.Ранее представители движения "Архнадзор" обратили внимание на то, что заказчик работ в парке ГУП "Мосремонт" – коммерческая организация, подведомственная департаменту капремонта и не являвшаяся ни собственником, ни пользователем парка. Градозащитники потребовали отмены технического задания на благоустройство Петровского парка на основании того, что заказчик не получил в Мосгорнаследии задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.После того, как районные активисты привлекли к ситуации внимание прокуратуры, заказчик "разжал челюсти" и отменил на неопределенный срок очередной благоустроительный погром парка". Однако отсутствие официальных документов об отмене все же настораживает. "Можно ли говорить о полной победе над благоустройством, когда перерыли траншеями парк? Можно, но не окончательной. Это победа ровно до следующей госзакупки по "благоустройству" и очередного контракта", - подводят итог активисты.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 6 апреля 2018 г. Градозащитники требуют отменить сомнительное благоустройство Петровского парка, где зимой устроили свалку грязного снега

По словам активистов, центральная аллея парка превратилась в свалку для грязного снега. Сам же парк, несмотря на охранный статус, может стать очередной жертвой благоустройства, проведенного фирмами "без опыта, но с деньгами".



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