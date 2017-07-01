Продлением "красной" линии метро в Новую Москву за 40 миллиардов рублей займется компания Ротенберга

Компания "Мостотрест", подконтрольная Аркадию Ротенбергу, заключила контракт стоимостью 40,8 миллиарда рублей на продление Сокольнической линии столичного метро от станции "Саларьево" до Столбово в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте компании
.
"Мостотрест" признан единственным поставщиком, так как иных заявок на строительство в ходе тендера не было. Протяженность участка метро составит 11,6 км. Он пройдет от станции "Саларьево" до пересечения с автодорогой Солнцево - Бутово - Видное, которую тоже строит "Мостотрест", затем вдоль трассы в совмещенном с ней тоннеле, а потом пересечет Калужское шоссе.
Линия метро пополнится четырьмя
пересадочными станциями: наземными "Филатов луг" и "Прокшино" и подземными "Ольховая" и "Столбово". Ранее сообщалось, что наземную часть накроют металлическим навесом
, чтобы защитить от осадков и проникновения на пути. Также будет реконструирована станция "Саларьево", которая войдет в состав крупного транспортно-пересадочного узла.
Руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин говорил, что новый участок Сокольнической линии планируется достроить до конца 2019 года. Впоследствии его могут продлить от Столбово до Троицка. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что работы могут начаться уже этим летом
.