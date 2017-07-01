Продлением "красной" линии метро в Новую Москву за 40 миллиардов рублей займется компания Ротенберга

27 марта 2018 г. Наземный участок Сокольнической линии метро в Новой Москве накроют металлическим навесом

Накрытие наземных перегонов защитит поезда от осадков и несанкционированного проникновения на пути. Оригинальный дизайн боковых стен навесов позволит пассажирам любоваться панорамными видами.