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Московские археологи спустя 20 лет распознали в артефакте из Гостиного двора самогонный аппарат
31 мая 2018 г. | Время публикации 15:00 | Последние изменения 15:35
Рубрики: Общество  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Московские археологи установили назначение медного сосуда XVII века, найденного более 20 лет назад. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, сосуд оказался средневековым самогонным аппаратом.

В 1996 году в северной части атриума московского Гостиного двора обнаружили один из самых больших кладов столицы — более 95 тысяч монет и серебряная утварь были спрятаны, как считалось, в обыкновенных медном и глиняном кувшинах. Однако после недавней консультации с коллегами, изучающими средневековые города севера, специалисты установили, что медный кувшин, в котором были найдены монеты, – это часть древнего самогонного аппарата.

Такой вывод специалисты сделали на основе сходства медного кувшина и части самогонного аппарата, найденной в 2014 году на территории первого русского заполярного города Мангазеи. Археологи нашли там полузакрытый медный котел, снабженный куполообразной крышкой-паросборником и двумя пароотводными трубками. В отечественной археологии находки самогонных аппаратов крайне редки. Увидеть образец приспособления, использовавшийся для старинного самогоноварения, можно в Музее археологии Москвы на Манежной площади.

Интересные находки в столице не редкость: так, в начале прошлого года при археологических работах в южной части парка "Зарядье" нашли медальон XVI века, украшенный геральдическим символом королевской династии Англии - розой Тюдоров. По мнению ученых, находка связана с деятельностью Старого Английского двора, который существовал в Зарядье в XVI веке. В восточной части парка были найдены медные монеты XVIII–XIX веков, а на Петровском бульваре - клад XVIII века из 12 медных монет, "припрятанный" на повседневные траты. Еще один клад обнаружили внутри полой костяной шахматной фигуры слона, которую датируют серединой XVI века. А в феврале нынешнего года при раскопках на Остоженке обнаружили мундирную пуговицу XVIII века с изображением мальтийского креста.

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Четверг, 31 мая 2018 г. // Последняя новость 15:34
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