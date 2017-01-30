Московские археологи спустя 20 лет распознали в артефакте из Гостиного двора самогонный аппарат

Московские археологи установили назначение медного сосуда XVII века, найденного более 20 лет назад. Как сообщается на сайте
мэра и правительства столицы, сосуд оказался средневековым самогонным аппаратом.
В 1996 году в северной части атриума московского Гостиного двора обнаружили один из самых больших кладов столицы — более 95 тысяч монет и серебряная утварь были спрятаны, как считалось, в обыкновенных медном и глиняном кувшинах. Однако после недавней консультации с коллегами, изучающими средневековые города севера, специалисты установили, что медный кувшин, в котором были найдены монеты, – это часть древнего самогонного аппарата.
Такой вывод специалисты сделали на основе сходства медного кувшина и части самогонного аппарата, найденной в 2014 году на территории первого русского заполярного города Мангазеи. Археологи нашли там полузакрытый медный котел, снабженный куполообразной крышкой-паросборником и двумя пароотводными трубками. В отечественной археологии находки самогонных аппаратов крайне редки. Увидеть образец приспособления, использовавшийся для старинного самогоноварения, можно в Музее археологии Москвы на Манежной площади.
Интересные находки в столице не редкость: так, в начале прошлого года при археологических работах в южной части парка "Зарядье" нашли медальон XVI века
, украшенный геральдическим символом королевской династии Англии - розой Тюдоров. По мнению ученых, находка связана с деятельностью Старого Английского двора, который существовал в Зарядье в XVI веке. В восточной части парка были найдены медные монеты XVIII–XIX веков, а на Петровском бульваре - клад XVIII века из 12 медных монет, "припрятанный" на повседневные траты. Еще один клад обнаружили внутри полой костяной шахматной фигуры слона
, которую датируют серединой XVI века. А в феврале нынешнего года при раскопках на Остоженке обнаружили мундирную пуговицу XVIII века с изображением мальтийского креста
.