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Онлайн-видеокамеры установят в автомобилях каршеринга
31 мая 2018 г. | Время публикации 09:12 | Последние изменения 12:44
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Департамент информационных технологий Москвы планирует разместить в прокатных машинах камеры, которые будут передавать изображение в режиме онлайн по сетям 5G. Как рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" глава департамента Артём Ермолаев, тесты в рамках проекта начнутся уже летом.

"Мы делаем эксперимент с одной из каршеринговых компаний, с которой будем тестировать установку камер внутри машины, для того чтобы смотреть на поведение водителя, чтобы смотреть, что он не заснул, и вообще, что там происходит. Это крайне важно делать в режиме онлайн, чтобы в дальнейшем внедрять роботизированную и нероботизированную самодвижущуюся технику", - заявил Ермолаев.

Такого рода контроль позволит пресечь злоупотребления каршерингом. Так, злоумышленники нередко покупают у других граждан фотографии настоящих документов и их селфи для регистрации. Среди несовершеннолетних особенно популярен вариант с регистрацией аккаунта на более взрослого родственника. Другие популярные виды мошенничества — регистрация по украденным документам и использование машин в качестве такси.

После того, как каршеринговые сервисы начали блокировать пользователей, нарушающих правила дорожного движения, мошенники стали покупать аккаунты, регистрируя их на украденные документы и одноразовые сим-карты, которыми торгуют в палатках и переходах. Водители садятся за прокатные автомобили в нетрезвом виде, ошибочно полагая, что уйдут от ответственности.
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