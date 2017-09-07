Онлайн-видеокамеры установят в автомобилях каршеринга

Департамент информационных технологий Москвы планирует разместить в прокатных машинах камеры, которые будут передавать изображение в режиме онлайн по сетям 5G. Как рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва"
глава департамента Артём Ермолаев, тесты в рамках проекта начнутся уже летом.
"Мы делаем эксперимент с одной из каршеринговых компаний, с которой будем тестировать установку камер внутри машины, для того чтобы смотреть на поведение водителя, чтобы смотреть, что он не заснул, и вообще, что там происходит. Это крайне важно делать в режиме онлайн, чтобы в дальнейшем внедрять роботизированную и нероботизированную самодвижущуюся технику", - заявил Ермолаев.
Такого рода контроль позволит пресечь злоупотребления каршерингом. Так, злоумышленники нередко покупают у других граждан фотографии настоящих документов и их селфи для регистрации. Среди несовершеннолетних особенно популярен вариант с регистрацией аккаунта на более взрослого родственника
. Другие популярные виды мошенничества — регистрация по украденным документам и использование машин в качестве такси.
После того, как каршеринговые сервисы начали блокировать пользователей, нарушающих правила дорожного движения, мошенники стали покупать аккаунты, регистрируя их на украденные документы и одноразовые сим-карты, которыми торгуют в палатках и переходах. Водители садятся за прокатные автомобили в нетрезвом виде
, ошибочно полагая, что уйдут от ответственности.