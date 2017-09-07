Онлайн-видеокамеры установят в автомобилях каршеринга

21 мая 2018 г. Полиция ищет водителя, бросившего машину каршеринга после аварии

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего машина перевернулась. Автолюбитель сбежал с места аварии, бросив машину перевернутой на газоне рядом с трассой.