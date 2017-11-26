На железной дороге в столице могут построить соединительные ветки

Между радиальными линиями железных дорог в Москве могут быть построены соединительные ветки. Об этом сообщил руководитель НПО транспорта и дорог Института Генплана Москвы Игорь Бахирев, слова которого приводит "Интерфакс"
.
"В настоящее время прорабатывается возможность строительства соединительных связок между отдельными радиальными направлениями железных дорог в городе. В частности, такая связь может появиться между Киевским и Смоленским направлениями МЖД", — сказал Бахирев. По его словам, земельные участки или так называемые "коридоры" для строительства новых соединительных веток на территории города есть, а их создание позволит организовывать дополнительные маршруты на железной дороге. Эта работа связана и с организацией Московских центральных диаметров.
Московские центральные диаметры свяжут столицу с областью и позволят сократить время в пути. Для пассажиров введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. В часы пик интервал движения поездов составит пять-шесть минут. Движение по Московским центральным диаметрам на первом этапе будет организовано по смешанному типу - для перевозок, кроме поездов "Иволга", выделят электрички
, которые курсируют на разных направлениях Московской железной дороги. График работы МЦД при этом синхронизируют с метрополитеном
.
Напомним, строительство Северо-Западного и Юго-Западного направлений МЦД завершится во второй половине 2019 года
. По прогнозам специалистов, МЦД будут пользоваться более 60 миллионов человек ежегодно. Первыми двумя направлениями
МЦД станут Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск. В рамках проекта планируется соединить все девять имеющихся в столице направлений железной дороги, создав 17 сквозных маршрутов. Руководство РЖД намерено увязать Московские центральные диаметры с существующей инфраструктурой и сделать комфортные пересадки.