На железной дороге в столице могут построить соединительные ветки

20 апреля 2018 г. Радиальные электрички будут перевозить пассажиров на первом этапе запуска МЦД

Движение по Московским центральным диаметрам в течение первых полутора лет будет организовано по смешанному типу - для перевозок, кроме поездов "Иволга", выделят электрички. Они будут следовать с интервалом пять-шесть минут.