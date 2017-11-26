NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
31
мая
pda
Поиск
Архив

На железной дороге в столице могут построить соединительные ветки
31 мая 2018 г. | Время публикации 12:14 | Последние изменения 13:29
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Между радиальными линиями железных дорог в Москве могут быть построены соединительные ветки. Об этом сообщил руководитель НПО транспорта и дорог Института Генплана Москвы Игорь Бахирев, слова которого приводит "Интерфакс".

"В настоящее время прорабатывается возможность строительства соединительных связок между отдельными радиальными направлениями железных дорог в городе. В частности, такая связь может появиться между Киевским и Смоленским направлениями МЖД", — сказал Бахирев. По его словам, земельные участки или так называемые "коридоры" для строительства новых соединительных веток на территории города есть, а их создание позволит организовывать дополнительные маршруты на железной дороге. Эта работа связана и с организацией Московских центральных диаметров.

Московские центральные диаметры свяжут столицу с областью и позволят сократить время в пути. Для пассажиров введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. В часы пик интервал движения поездов составит пять-шесть минут. Движение по Московским центральным диаметрам на первом этапе будет организовано по смешанному типу - для перевозок, кроме поездов "Иволга", выделят электрички, которые курсируют на разных направлениях Московской железной дороги. График работы МЦД при этом синхронизируют с метрополитеном.

Напомним, строительство Северо-Западного и Юго-Западного направлений МЦД завершится во второй половине 2019 года. По прогнозам специалистов, МЦД будут пользоваться более 60 миллионов человек ежегодно. Первыми двумя направлениями МЦД станут Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск. В рамках проекта планируется соединить все девять имеющихся в столице направлений железной дороги, создав 17 сквозных маршрутов. Руководство РЖД намерено увязать Московские центральные диаметры с существующей инфраструктурой и сделать комфортные пересадки.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
20 апреля 2018 г.
Радиальные электрички будут перевозить пассажиров на первом этапе запуска МЦД
Движение по Московским центральным диаметрам в течение первых полутора лет будет организовано по смешанному типу - для перевозок, кроме поездов "Иволга", выделят электрички. Они будут следовать с интервалом пять-шесть минут.
19 декабря 2017 г.
26 ноября 2017 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
31.05.2018   15:42
5
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 31 мая 2018 г. // Последняя новость 15:34
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>