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Воробьевы горы станут пешеходной зоной на время ЧМ-2018
31 мая 2018 г. | Время публикации 10:20 | Последние изменения 12:59
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
На Воробьевых горах в Москве с 14 июня по 15 июля организуют пешеходную зону для свободного передвижения болельщиков, а наблюдать за матчем можно будет с помощью большого медиаэкрана. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

"Воробьевы горы станут одним из лучших мест для просмотра игр чемпионата мира по футболу для тех, кто не попал на стадион. Наблюдать за ходом матчей в прямом эфире любители футбола смогут на медиаэкране площадью 140 квадратных метров. С 14 июня по 15 июля на Воробьевых горах организуют пешеходную зону", - говорится в сообщении.

Движение перекроют на улице Косыгина, на Мичуринском проспекте, на Университетском проспекте и на Университетской площади. Для автомобилистов, не имеющих пропуска, закроют проезд по улицам Академика Самарского, Академика Хохлова, Колмогорова, Лебедева, Мичуринской аллее и по участку Университетского проспекта.

Напомним, против фан-зоны на Воробьевых горах активно выступает инициативная группа студентов МГУ, которые заявляют, что ее создание помешает студентам и уже стало настоящим бедствием для местного парка. В оргкомитете чемпионата мира по футболу заявили, что по фан-зоне найдено решение, которое "устраивает все заинтересованные стороны". Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович сказал, что фан-зону разместят не на территории МГУ, а рядом, а также исключат оттуда объекты, которые планировалось разместить первоначально. Подробностей он не привел.

При этом Дворкович уточнил, что такое решение было найдено якобы после недавней встречи со студентами, требующими переноса фан-зоны. Сами студенты это опровергли: по их словам, никаких новых вариантов расположения фан-зоны на той встрече не обсуждалось. Единственной просьбой студентов был перенос фан-зоны с Воробьевых гор. В результате Дворкович пообещал рассмотреть возможность переноса, однако по факту студентам дали понять, что никакая другая площадка в Москве для фан-зоны не подходит. Противники фан-зоны заявили, что представители оргкомитета манипулируют фактами и выдают за компромиссное решение меры, которые были приняты еще в августе 2017 года.
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