Воробьевы горы станут пешеходной зоной на время ЧМ-2018

На Воробьевых горах в Москве с 14 июня по 15 июля организуют пешеходную зону для свободного передвижения болельщиков, а наблюдать за матчем можно будет с помощью большого медиаэкрана. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы
.
"Воробьевы горы станут одним из лучших мест для просмотра игр чемпионата мира по футболу для тех, кто не попал на стадион. Наблюдать за ходом матчей в прямом эфире любители футбола смогут на медиаэкране площадью 140 квадратных метров. С 14 июня по 15 июля на Воробьевых горах организуют пешеходную зону", - говорится в сообщении.
Движение перекроют на улице Косыгина, на Мичуринском проспекте, на Университетском проспекте и на Университетской площади. Для автомобилистов, не имеющих пропуска, закроют проезд по улицам Академика Самарского, Академика Хохлова, Колмогорова, Лебедева, Мичуринской аллее и по участку Университетского проспекта.
Напомним, против фан-зоны на Воробьевых горах активно выступает инициативная группа студентов МГУ, которые заявляют, что ее создание помешает студентам и уже стало настоящим бедствием для местного парка
. В оргкомитете чемпионата мира по футболу заявили, что по фан-зоне найдено решение, которое "устраивает все заинтересованные стороны"
. Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович сказал, что фан-зону разместят не на территории МГУ, а рядом, а также исключат оттуда объекты, которые планировалось разместить первоначально. Подробностей он не привел.
При этом Дворкович уточнил, что такое решение было найдено якобы после недавней встречи со студентами, требующими переноса фан-зоны. Сами студенты это опровергли: по их словам, никаких новых вариантов расположения фан-зоны на той встрече не обсуждалось. Единственной просьбой студентов был перенос фан-зоны с Воробьевых гор. В результате Дворкович пообещал рассмотреть возможность переноса
, однако по факту студентам дали понять, что никакая другая площадка в Москве для фан-зоны не подходит. Противники фан-зоны заявили, что представители оргкомитета манипулируют фактами и выдают за компромиссное решение меры, которые были приняты еще в августе 2017 года.