Начало новой недели в Москве будет дождливым и теплым Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



Отмечается, что в выходные дни температура



В понедельник, 4 июня, также ожидается небольшой кратковременный дождь. Ночью прогнозируется 8-13 градусов, днем 20-25 градусов тепла. Во вторник, 5 июня, с выходом очередного циклона с севера, временами будет идти дождь. Ночью 8-13 градусов, днем 17-22 градусов тепла Начало следующей недели в Москве будет дождливым и теплым. Как сообщили в Гидрометцентре России , в ночь на 1 июня температура понизится до 3-5 градусов в Москве (в центре будет до 7-9 градусов), по области - до 0-5 градусов, местами возможны заморозки до минус 3 градусов. Днем вновь прохладно: 12-14 градусов в столице и 9-14 градусов в Подмосковье.Отмечается, что в выходные дни температура начнет повышаться . В ночь на 2 июня 5-7 градусов в столице, 2-7 градусов по области, местами заморозки до минус 1 градуса. Днем воздух прогреется до 20-22 градусов в Москве и 17-22 градусов в Подмосковье. Осадков не ожидается. В воскресенье, 3 июня, ночью будет 11-13 градусов в столице и 8-13 градусов по области. Днем потеплеет до 23-25 градусов и 20-25 градусов тепла соответственно. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь.В понедельник, 4 июня, также ожидается небольшой кратковременный дождь. Ночью прогнозируется 8-13 градусов, днем 20-25 градусов тепла. Во вторник, 5 июня, с выходом очередного циклона с севера, временами будет идти дождь. Ночью 8-13 градусов, днем 17-22 градусов тепла



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 31 мая 2018 г. Летняя погода вернется в столицу в выходные

Ночь на 1 июня в регионе будет холодной, в отдельных районах Подмосковья возможны заморозки. Днем воздух прогреется до плюс 11–14 градусов. А 2 июня температура нормализуется - до плюс 20 градусов и предварительно без осадков.

