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Начало новой недели в Москве будет дождливым и теплым
31 мая 2018 г. | Время публикации 16:07 | Последние изменения 17:03
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Начало следующей недели в Москве будет дождливым и теплым. Как сообщили в Гидрометцентре России, в ночь на 1 июня температура понизится до 3-5 градусов в Москве (в центре будет до 7-9 градусов), по области - до 0-5 градусов, местами возможны заморозки до минус 3 градусов. Днем вновь прохладно: 12-14 градусов в столице и 9-14 градусов в Подмосковье.

Отмечается, что в выходные дни температура начнет повышаться. В ночь на 2 июня 5-7 градусов в столице, 2-7 градусов по области, местами заморозки до минус 1 градуса. Днем воздух прогреется до 20-22 градусов в Москве и 17-22 градусов в Подмосковье. Осадков не ожидается. В воскресенье, 3 июня, ночью будет 11-13 градусов в столице и 8-13 градусов по области. Днем потеплеет до 23-25 градусов и 20-25 градусов тепла соответственно. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

В понедельник, 4 июня, также ожидается небольшой кратковременный дождь. Ночью прогнозируется 8-13 градусов, днем 20-25 градусов тепла. Во вторник, 5 июня, с выходом очередного циклона с севера, временами будет идти дождь. Ночью 8-13 градусов, днем 17-22 градусов тепла
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