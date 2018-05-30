

Летняя погода вернется в столицу в выходные Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



"Ситуация необычная. Центр европейской территории России окажется в тылу циклона, куда будет поступать арктический воздух", - заявил метеоролог. Днем 31 мая воздух прогреется лишь до плюс 13–14 градусов, будет ветрено. Из-за сильного ветра Гидрометцентр России объявил 31 мая в Москве и Подмосковье "желтый" уровень погодной опасности.



Ночь на 1 июня также будет холодной — лишь 3–5 градусов тепла, а в отдельных районах Подмосковья возможны заморозки. Днем воздух прогреется до плюс 11–14 градусов, что более характерно для середины апреля. Осадков в первый день лета не ожидается, однако будет ветряная погода с порывами до 10–15 метров в секунду. В то же время похолодание не будет долгим, и уже 2 июня температура нормализуется - до плюс 20 градусов и предварительно без осадков.



30 мая синоптики объявили в столичном регионе повышенный, "желтый" уровень погодной опасности из-за шквалистого ветра. Шквал повалил в столице более десятка деревьев и повредил кровли четырех жилых домов. Скорость ветра в черте Москвы местами достигала 17 метров в секунду. Московский зоопарк и парк Горького, а также парк "Останкино", центр "Космонавтика и авиация" и другие объекты на ВДНХ закрылись из-за неблагоприятных погодных условий. В Москве госпитализированы



Ветер нарушил и движение общественного транспорта. Ранее из-за падения дерева на контактную сеть было прервано движение двух маршрутов трамваев по набережной Академика Туполева в центре Москвы. По данным источника "Интерфакса" в транспортном комплексе, днем в среду ветер также повалил дерево на контактную сеть железнодорожной станции Тайнинской, при этом электрички в сторону города некоторое время следовали без остановок на платформах Тайнинская, Перловская и Лось.



В четырех муниципалитетах Подмосковья зафиксировались незначительные перебои с электричеством - в Воскресенском, Раменском, Пушкинском районах и Клинском городском округе. "Были единичные заявки, по которым компания оперативно устранила технологические нарушения", - сообщили в "Мособлэнерго". В подмосковном министерстве здравоохранения не уточнили, есть ли в регионе пострадавшие из-за сильного ветра. 31 мая похолодание в столице продолжится, но уже к субботе температура нормализуется. Об этом рассказал "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Ситуация необычная. Центр европейской территории России окажется в тылу циклона, куда будет поступать арктический воздух", - заявил метеоролог. Днем 31 мая воздух прогреется лишь до плюс 13–14 градусов, будет ветрено. Из-за сильного ветра Гидрометцентр России объявил 31 мая в Москве и Подмосковье "желтый" уровень погодной опасности.Ночь на 1 июня также будет холодной — лишь 3–5 градусов тепла, а в отдельных районах Подмосковья возможны заморозки. Днем воздух прогреется до плюс 11–14 градусов, что более характерно для середины апреля. Осадков в первый день лета не ожидается, однако будет ветряная погода с порывами до 10–15 метров в секунду. В то же время похолодание не будет долгим, и уже 2 июня температура нормализуется - до плюс 20 градусов и предварительно без осадков.30 мая синоптики объявили в столичном регионе повышенный, "желтый" уровень погодной опасности из-за шквалистого ветра. Шквал повалил в столице более десятка деревьев и повредил кровли четырех жилых домов. Скорость ветра в черте Москвы местами достигала 17 метров в секунду. Московский зоопарк и парк Горького, а также парк "Останкино", центр "Космонавтика и авиация" и другие объекты на ВДНХ закрылись из-за неблагоприятных погодных условий. В Москве госпитализированы шестеро человек , пострадавших от сильного ветра, двое из них дети.Ветер нарушил и движение общественного транспорта. Ранее из-за падения дерева на контактную сеть было прервано движение двух маршрутов трамваев по набережной Академика Туполева в центре Москвы. По данным источника "Интерфакса" в транспортном комплексе, днем в среду ветер также повалил дерево на контактную сеть железнодорожной станции Тайнинской, при этом электрички в сторону города некоторое время следовали без остановок на платформах Тайнинская, Перловская и Лось.В четырех муниципалитетах Подмосковья зафиксировались незначительные перебои с электричеством - в Воскресенском, Раменском, Пушкинском районах и Клинском городском округе. "Были единичные заявки, по которым компания оперативно устранила технологические нарушения", - сообщили в "Мособлэнерго". В подмосковном министерстве здравоохранения не уточнили, есть ли в регионе пострадавшие из-за сильного ветра.



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