Более 400 мероприятий пройдет в столице на "Ночь искусств" Рубрики: Развлечения

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Более 400 мероприятий состоятся в Москве в рамках всероссийской акции "Ночь искусств" с 4 на 5 ноября. Об этом на заседании президиума правительства в городской мэрии сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, которого цитирует ТАСС. Ожидается, что мероприятия посетят около 350 тысяч человек.



Как отметил руководитель департамента культуры Александр Кибовский, ежегодная культурно-образовательная акция пройдет под девизом "Искусство объединяет". "Задача акции - показать богатство и разнообразие этнических и региональных культур, творчески сосуществующих в мегаполисе, стимулировать интерес граждан к прошлому и настоящему Москвы", - пояснил он.



Во время "Ночи искусств" до полуночи будут открыты более 190 культурных организаций Москвы, включая 58 театров, четыре кинотеатра сети "Москино", 100 музеев и выставочных залов, 29 библиотек и культурных центров. На Павелецком, Казанском и Ярославском вокзалах состоится премьера спектакля "Черное пальто" по рассказу писательницы Людмилы Петрушевской. Традиционные "ночные встречи" пройдут в культурном центре "ЗИЛ", музее-заповеднике "Царицыно", Центре документального кино и кинотеатре "Космос". В Новом пространстве Театра Наций пройдет выставка современного видеоискусства в сочетании с электронной музыкой представит Новое пространство Театра Наций, а в центре современного танца "Цех" - свободная практика танца и перфоманса.



Кроме того, Ярославский, Казанский, Киевский и Павелецкий вокзалы превратятся в концертные площадки, где выступят различные музыкальные коллективы. Еще одной необычной музыкальной площадкой "Ночи искусств" станут крытые мосты. На мосту Богдана Хмельницкого зазвучат мелодии и песни финно-угорских народов России, а на Андреевском мосту можно будет услышать традиционную музыку монгольских народов.







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