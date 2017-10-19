Генпрокуратура заявила об ущербе в 40 миллионов рублей, нанесенном Битцевскому парку

Незаконное строительство и вырубка деревьев в Битцевском лесу нанесла особо охраняемой природной территории ущерб более чем в 40 миллионов рублей, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка. Его цитирует РИА "Новости"
По словам генпрокурора, причиной ущерба стали бездействие департамента по охране окружающей среды и дирекции природно-исторического парка "Битцевский лес", что привело к незаконному строительству и вырубке деревьев. По требованиям природоохранного прокурора договор аренды расторгнут, самовольные строения снесены, судом удовлетворен иск о взыскании экологического ущерба. Комментариев столичных властей и руководства парка на этот счет пока нет.
В 2015 году разразился скандал вокруг земельного участка Битцевского леса по адресу: улица Красного Маяка, владение 28. Участок был предоставлен в аренду под спортивный комплекс, однако в нарушение условий договора там выстроили "экорезиденцию"
с апартаментами, бассейном и фитнес-центром общей площадью 5 тысяч квадратных метров. А в прошлом году в лес завезли бордюрные блоки
: сообщалось, что подрядная организация намерена обложить бордюрным камнем 11 километров лесных дорожек и вырубить более полусотни деревьев. Необходимость работ никак не обосновывалась, общественные слушания по этому поводу не проводились.