Генпрокуратура заявила об ущербе в 40 миллионов рублей, нанесенном Битцевскому парку

11 октября 2016 г. Строительная техника появилась в Битцевском лесу

Подрядная организация намерена обложить бордюрным камнем 11 километров лесных дорожек и вырубить более полусотни деревьев. Необходимость работ никак не обосновывается, общественные слушания по этому поводу не проводились.