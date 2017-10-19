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Дождь и снег ожидают столицу до конца недели
31 октября 2017 г. | Время публикации 08:28 | Последние изменения 11:11
Рубрики: Автотранспорт, Погода  
 
Moscow-Live.ru
ГКУ "Центр организации дорожного движения" призывает водителей быть внимательнее на дорогах в связи с ухудшением погодных условий в столичном регионе. Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения, в Москве ожидаются осадки в виде дождя и снега, температура при этом будет снижаться до отрицательных значений. Непогода сохранится в городе до конца недели.

Непогода может повлиять на дорожно-транспортную ситуацию, особенно в утренний и вечерний часы пик. Сильнее всего это может отразиться на участках с эстакадами, мостами и тоннелями, а также дорогах, где имеется уменьшение количества полос. Специалисты рекомендуют автомобилистам неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений и не выезжать на дорогу на летней резине.

Кроме того, в течение дня 31 октября и в ночь на 1 ноября в Москве и Московской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега, гололедица, северо-западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Как сообщается на сайте столичного главка МЧС, в столице ожидается ухудшение видимости, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций. Возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых конструкций.
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Вторник, 31 октября 2017 г. // Последняя новость 10:28
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