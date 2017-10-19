NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
31
октября
pda
Поиск
Архив

Этнофестиваль и экскурсионный марафон ждут посетителей столичных парков в День народного единства
31 октября 2017 г. | Время публикации 09:36 | Последние изменения 11:10
Рубрики: Праздники, Развлечения  
 
Moscow-Live.ru
В День народного единства 4 ноября посетители парков смогут попасть на этнофестиваль, сразиться на мечах, принять участие в историческом квесте, спеть в караоке и поиграть в русские народные игры. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

В парке "Сокольники" праздник начнется в 13:00. Встречать гостей у главного входа в парк будут скоморохи на ходулях. Основная программа запланирована на Фонтанной площади, где появится площадка "Ристалище" для конных состязаний и рыцарских турниров. На ней посетители смогут сразиться на тренировочных мечах, кинжалах и топорах, сделанных из пластика и резины. Там же будет располагаться деревянный аттракцион "Сапер", который проверит выдержку, ловкость и терпение игроков. Цель игры - провести шарик сквозь специальные отверстия, препятствия и ловушки, чтобы он оказался на самом верху двухметровой вертикальной доски.

На площади детям и взрослым предложат также сразиться в бою мешками или попрыгать через гигантскую скакалку. Кроме того, всех желающих научат народным танцам и покажут, как мастерить кукол в национальных костюмах регионов России. В течение всего дня на Фонтанной площади гостей будут бесплатно угощать чаем, а на сцене выступят фольклорные коллективы, артисты студии Felice Musica и казачий ансамбль.

В парке Горького День народного единства отметят экскурсионным марафоном. В 15:00 стартует экскурсия "Великая Победа и выставка образцов трофейного вооружения", где посетителям расскажут о работе парка в годы Великой Отечественной войны. В 17:00 все желающие смогут попасть на прогулку "Ночные огни Нескучного сада" с посещением отреставрированного здания трансформаторной подстанции 1930-х годов. В 19:00 пройдет экскурсия "Ночные огни осеннего парка" с подъемом на смотровую площадку арки главного входа, откуда посетители смогут полюбоваться ночной иллюминацией Парка Горького с высоты птичьего полета. Присоединиться к экскурсионным группам можно бесплатно по предварительной регистрации. Сбор участников — у Андреевского пешеходного моста на Пушкинской набережной. По вопросам записи можно также обратиться по телефону: 8 (495) 995-00-20 (добавочный 1002).

Для поклонников неофолка в парке "Усадьба Воронцово" 4 ноября пройдет этнофестиваль "ЕдиноROG". Его участниками станут группы Felidae, "ЯнСар", Ignes Fatui и "Марко Поло". Кроме того, с 15:00 до 17:00 под руководством инструкторов в аутентичных костюмах посетители парка смогут самостоятельно отчеканить старорусские монеты, пострелять из лука и поиграть в русские народные игры - горелки и рюхи, последняя из которых стала предшественницей игры в городки.

Посетители Перовского парка могут стать участниками патриотического квеста, подготовленного специально ко Дню народного единства. На время игры парк разделят на части, которые будут символизировать разные регионы России. Игрокам предстоит познакомиться с культурой и традициями народов страны, собрать ее карту и спеть патриотические песни. Начало в 11:00, сбор команды - около главной сцены парка. А на Поклонной горе и в парке имени Артема Боровика желающие смогут подняться на сцену, чтобы спеть песню с профессиональными музыкантами, поздравить горожан с праздником или прочитать стихотворение.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
31.10.2017   11:22
6
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 31 октября 2017 г. // Последняя новость 10:28
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>