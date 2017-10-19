Этнофестиваль и экскурсионный марафон ждут посетителей столичных парков в День народного единства Развлечения Рубрики: Праздники

Moscow-Live.ru



В парке "Сокольники" праздник начнется в 13:00. Встречать гостей у главного входа в парк будут скоморохи на ходулях. Основная программа запланирована на Фонтанной площади, где появится площадка "Ристалище" для конных состязаний и рыцарских турниров. На ней посетители смогут сразиться на тренировочных мечах, кинжалах и топорах, сделанных из пластика и резины. Там же будет располагаться деревянный аттракцион "Сапер", который проверит выдержку, ловкость и терпение игроков. Цель игры - провести шарик сквозь специальные отверстия, препятствия и ловушки, чтобы он оказался на самом верху двухметровой вертикальной доски.



На площади детям и взрослым предложат также сразиться в бою мешками или попрыгать через гигантскую скакалку. Кроме того, всех желающих научат народным танцам и покажут, как мастерить кукол в национальных костюмах регионов России. В течение всего дня на Фонтанной площади гостей будут бесплатно угощать чаем, а на сцене выступят фольклорные коллективы, артисты студии Felice Musica и казачий ансамбль.



В парке Горького День народного единства отметят экскурсионным марафоном. В 15:00 стартует экскурсия "Великая Победа и выставка образцов трофейного вооружения", где посетителям расскажут о работе парка в годы Великой Отечественной войны. В 17:00 все желающие смогут попасть на прогулку "Ночные огни Нескучного сада" с посещением отреставрированного здания трансформаторной подстанции 1930-х годов. В 19:00 пройдет экскурсия "Ночные огни осеннего парка" с подъемом на смотровую площадку арки главного входа, откуда посетители смогут полюбоваться ночной иллюминацией Парка Горького с высоты птичьего полета. Присоединиться к экскурсионным группам можно бесплатно по предварительной регистрации. Сбор участников — у Андреевского пешеходного моста на Пушкинской набережной. По вопросам записи можно также обратиться по телефону: 8 (495) 995-00-20 (добавочный 1002).



Для поклонников неофолка в парке "Усадьба Воронцово" 4 ноября пройдет этнофестиваль "ЕдиноROG". Его участниками станут группы Felidae, "ЯнСар", Ignes Fatui и "Марко Поло". Кроме того, с 15:00 до 17:00 под руководством инструкторов в аутентичных костюмах посетители парка смогут самостоятельно отчеканить старорусские монеты, пострелять из лука и поиграть в русские народные игры - горелки и рюхи, последняя из которых стала предшественницей игры в городки.



Посетители Перовского парка могут стать участниками патриотического квеста, подготовленного специально ко Дню народного единства. На время игры парк разделят на части, которые будут символизировать разные регионы России. Игрокам предстоит познакомиться с культурой и традициями народов страны, собрать ее карту и спеть патриотические песни. Начало в 11:00, сбор команды - около главной сцены парка. А на Поклонной горе и в парке имени Артема Боровика желающие смогут подняться на сцену, чтобы спеть песню с профессиональными музыкантами, поздравить горожан с праздником или прочитать стихотворение.



В День народного единства 4 ноября посетители парков смогут попасть на этнофестиваль, сразиться на мечах, принять участие в историческом квесте, спеть в караоке и поиграть в русские народные игры. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.праздник начнется в 13:00. Встречать гостей у главного входа в парк будут скоморохи на ходулях. Основная программа запланирована на Фонтанной площади, где появится площадка "Ристалище" для конных состязаний и рыцарских турниров. На ней посетители смогут сразиться на тренировочных мечах, кинжалах и топорах, сделанных из пластика и резины. Там же будет располагаться деревянный аттракцион "Сапер", который проверит выдержку, ловкость и терпение игроков. Цель игры - провести шарик сквозь специальные отверстия, препятствия и ловушки, чтобы он оказался на самом верху двухметровой вертикальной доски.На площади детям и взрослым предложат также сразиться в бою мешками или попрыгать через гигантскую скакалку. Кроме того, всех желающих научат народным танцам и покажут, как мастерить кукол в национальных костюмах регионов России. В течение всего дня на Фонтанной площади гостей будут бесплатно угощать чаем, а на сцене выступят фольклорные коллективы, артисты студии Felice Musica и казачий ансамбль.День народного единства отметят экскурсионным марафоном. В 15:00 стартует экскурсия "Великая Победа и выставка образцов трофейного вооружения", где посетителям расскажут о работе парка в годы Великой Отечественной войны. В 17:00 все желающие смогут попасть на прогулку "Ночные огни Нескучного сада" с посещением отреставрированного здания трансформаторной подстанции 1930-х годов. В 19:00 пройдет экскурсия "Ночные огни осеннего парка" с подъемом на смотровую площадку арки главного входа, откуда посетители смогут полюбоваться ночной иллюминацией Парка Горького с высоты птичьего полета. Присоединиться к экскурсионным группам можно бесплатно по предварительной регистрации. Сбор участников — у Андреевского пешеходного моста на Пушкинской набережной. По вопросам записи можно также обратиться по телефону: 8 (495) 995-00-20 (добавочный 1002).Для поклонников неофолка в парке4 ноября пройдет этнофестиваль "ЕдиноROG". Его участниками станут группы Felidae, "ЯнСар", Ignes Fatui и "Марко Поло". Кроме того, с 15:00 до 17:00 под руководством инструкторов в аутентичных костюмах посетители парка смогут самостоятельно отчеканить старорусские монеты, пострелять из лука и поиграть в русские народные игры - горелки и рюхи, последняя из которых стала предшественницей игры в городки.Посетителимогут стать участниками патриотического квеста, подготовленного специально ко Дню народного единства. На время игры парк разделят на части, которые будут символизировать разные регионы России. Игрокам предстоит познакомиться с культурой и традициями народов страны, собрать ее карту и спеть патриотические песни. Начало в 11:00, сбор команды - около главной сцены парка. А на Поклонной горе и в парке имени Артема Боровика желающие смогут подняться на сцену, чтобы спеть песню с профессиональными музыкантами, поздравить горожан с праздником или прочитать стихотворение.



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