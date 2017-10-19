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Угнавший теплоход "Егорий" москвич получил два года колонии
31 октября 2017 г. | Время публикации 17:58 | Последние изменения 18:17
Рубрики: Криминал  
 
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Мосгорсуд признал виновным рулевого-моториста теплохода "Егорий" Евгения Лело, который летом этого года угнал пассажирское судно и столкнулся на нем с другим теплоходом. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Отметим, что Лело вменялась часть 1 статьи 211 УК РФ (угон судна водного транспорта). Сам мужчина свою вину признал лишь частично и просил переквалифицировать его действия на статью 330 УК РФ ("Самоуправство"). "Никакого умысла угонять теплоход у меня не было, поскольку он снабжен системой GPS и обнаружить местонахождение судна не составило бы труда", - подчеркнул осужденный.

Как сообщалось ранее, 27 июля Лело, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в отсутствие и без ведома капитана совершил угон теплохода "Егорий" с двумя пассажирами на борту из пункта отстоя "Затон Кожуховский".

Уроженец Ярославской области 1987 года рождения доплыл на угнанном теплоходе к причалу "Кленовый бульвар" и столкнулся со стоящим там теплоходом "Сильвер". Судно получило незначительные повреждения. В результате инцидента пострадал сам моторист - он был доставлен в больницу с травмой носа.
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Вторник, 31 октября 2017 г. // Последняя новость 17:58
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