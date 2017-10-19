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Власти столицы назвали первые маршруты электробусов
31 октября 2017 г. | Время публикации 10:28 | Последние изменения 11:12
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Власти Москвы назвали первые маршруты, по которым в дальнейшем начнут курсировать электробусы. Как сообщил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует агентство "Москва", первые электробусы предположительно будут запущены в следующем году.

Среди маршрутов, планируемых для запуска электробусов называются маршрут номер 7 - станция метро "Парк Победы" - Калужская площадь, номер 34к - улица Кравченко - Киевский вокзал, номер 42 - Рижский вокзал - станция метро "Динамо", номер 76 - ул. Холмогорская - станция метро "ВДНХ", номер 36 - "ВДНХ" - Бескудниковский переулок, номер 83 - улица Уссурийская - станция метро "Преображенская площадь", номер 73 и номер 80, которые будут следовать по Алтуфьевскому шоссе.

По данным ТАСС, в столице планируют закупать ежегодно до 300 низкопольных электробусов, вмещающих не менее 85 пассажиров. Инновационные транспортные средства оснастят самым современным оборудованием, среди которого системы климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, доступ к Wi-Fi. Заряжаться новый транспорт будет в парках и на конечных станциях. Машина должна эксплуатироваться при значениях температуры воздуха от минус 40 до плюс 40 градусов.

О том, что Москва станет пилотным регионом для запуска проекта по развитию электрического транспорта, стало известно в начале июня этого года в ходе Петербургского международного экономического форума. Как сообщил тогда Собянин, городские власти нацелены на постепенную замену традиционных автобусов с двигателями внутреннего сгорания на современные электробусы. Они должны полностью заменить общественный транспорт уже через три года, хотя, по словам экспертов, подобный транспорт даже за рубежом используется лишь в экспериментальном режиме.
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Вторник, 31 октября 2017 г. // Последняя новость 10:28
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