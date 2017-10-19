Власти столицы назвали первые маршруты электробусов

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22 июля 2017 г. Электробусы станут общественным транспортом в Москве через 3 года

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, столичные власти готовятся этой осенью провести конкурс на закупку электробусов, которые должны заменить нынешний городской общественный транспорт.

2 июня 2017 г. В Москве задумали масштабную замену всех традиционных автобусов и троллейбусов пока не существующими электробусами